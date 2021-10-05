【免費升級】微軟Windows 11正式登場　即睇6大設計及功能

微軟（Microsoft，美：MSFT）宣布Windows 11正式登場，符合條件的Windows 10 PC將可免費升級，或透過預載Windows 11的電腦使用。下文即睇Windows最新功能和設計！

Microsoft香港雲端生產力、網絡安全及Surface業務部主管劉永賢表示，全球已有超過十億人選擇使用Windows平台工作、追尋夢想，以及與家人朋友保持聯繫。微軟在Windows 11重塑了整個用戶體驗，讓用戶能「與你所愛，更加貼近」，提升生產力以及啟發創造力。

Windows 11最新介面：

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1）新介面將會更似macOS，「開始」功能表採用置中，讓用戶更快捷查看資訊及應用程式。借助雲端和Microsoft 365，用戶可使用Android或iOS裝置查閱近期內在不同裝置上查看過的檔案。

2）Microsoft Teams 的聊天功能將有全新體驗。不論使用Windows、Android、iOS的任何裝置或平台，用戶只需簡單一按，即可透過訊息、語音或視像通話聯繫他們的聯絡人。

3）全新Microsoft Store讓用戶更容易搜尋及發現新內容，包括Disney+、Zoom和Canva等新的應用程式。用戶亦可於Windows 11享受Microsoft、Amazon和Intel 合作塑造的Android應用程式體驗。相關體驗將於未來數月內於Windows預覽體驗計劃內提供。

4）Snap Layouts 和 Groups 等Windows 11 功能協助用戶同時處理多個任務，並優化屏幕的視覺狀態。桌面（Desktops）功能則可讓用戶創建展示不同應用程式的群組，協助他們管理桌面，更有效及集中地完成工作。

5）在Windows 11 用戶將在工作列中發現各圖標之間有更多空間，觸控目標變大並加入微妙的視覺標記，以及更多操控手勢，使調整、移動視窗更為簡便。

6）Auto HDR功能會自動將超過1,000款DirectX 11和DirectX 12遊戲升級至高動態範圍，呈現更廣泛的顏色和亮度。微軟亦認為用戶選擇重要，Windows 11將讓玩家在每一款遊戲中開啟或關閉Auto HDR功能。

Windows 11建基於一致、可兼容及與Windows 10相似的基礎，讓IT人員可輕鬆管理。由即日起，企業用戶可開始在Windows 365或Azure虛擬桌面，透過雲端升級PC至Windows 11。

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編輯：區嘉俊