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at.home Fashion Walk【反轉你屋企】展覽

都會情報 10:00 2021/10/06

分享：

at.home為慶祝喺銅鑼灣Fashion Walk開設過萬呎旗艦店，特別喺Fashion Walk中庭同百德新街舉辦咗【反轉你屋企】展覽，以唔同角度展示充滿北歐風格嘅潮流家具，去銅鑼灣行街食飯之餘記得去打卡，同埋去at.home Fashion Walk旗艦店shopping啦！

at.home【反轉你屋企】展覽
地點：銅鑼灣Fashion walk 中庭及百德新街
日期：即日起至2021年10月31日

at.home【反轉你屋企】facebook打卡有獎遊戲 :
我哋仲搞咗個facebook打卡有獎遊戲，話晒而家未有得飛，咁就過嚟影相打卡當自己去咗北歐，順便再upload上嚟，最有創意嘅50位參加者可以贏到豐富禮物一份，快啲一齊嚟打卡啦！遊戲截止時間：2021 年 10 月 30日 晚上12 時正

立即參加:

at.home Fashion Walk 旗艦店
銅鑼灣Fashion Walk京士頓街9號I號舖地下 (加寧街入口）
查詢: 2803 7170

at.home 其他陳列室
九龍灣MegaBox 2樓29-30號舖     查詢: 2782 6728
荃灣愉景新城2樓2009-10號舖       查詢: 2723 3788
沙田HomeSquare 3樓306號舗      查詢: 2891 6311
將軍澳康城4樓407-408號舖          查詢: 2709 1877

www.athome.com.hk 

（資料由客戶提供）

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