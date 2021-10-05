【航空業ESG】全球航空業加快對抗氣候變遷　望2050年前達到凈零碳排放

▲ 共有290間航空公司作為會員的國際航空運輸協會（International Air Transport Association）近日通過了一項決議，表示全球航空業將在到2050年實現凈零碳排放。（法新社圖片）

氣候變遷帶來的影響迫在眉捷，面對不同環保團體的施壓，共有290間航空公司作為會員的國際航空運輸協會（International Air Transport Association）近日通過了一項決議，表示全球航空業將在到2050年實現凈零碳排放。

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該協會指出，航空業必須逐步減少排放，同時滿足全球對飛機日益增長的需求。這是航空業首次把對抗氣候變遷的約定與2015年巴黎協定掛勾，國際航空運輸協會表示，將加緊履行12年前的承諾，在2050年前把碳排減至2005年水準的一半，並會透過航空燃油或油電技術等生物燃料（Biofuel）代替額外排出的3億公噸二氧化碳。

該協會預計，截至2050年有約100億人次飛行的的需求，因此業界必須在該年減少至少180億噸的碳排放。此外，凈零碳排放的承諾意味著從現在到2050年，累計碳總排放量將減少21.2億噸。

決議還要求所有與行業利益相關的持份者承諾，以具體行動和明確的時程表解決其政策、產品和活動對環境的影響。包括要求燃料生產公司將大規模、具有成本競爭力的可持續航空燃料（SAF）推向市場；政府和空中導航服務提供者（ANSP）消除空中交通管理和空域基礎設施效率低下的問題；飛機及發動機製造商生產效率更高的機身和推進相關技術；以及機場營運商提供必要的基礎設施，以高成本效益的方式供應可持續航空燃料。

該協會更呼籲，各國政府應通過國際民航組織（ICAO）就截至2050年實現該行業凈零承諾的長期目標達成一致。根據管理航空對氣候變化影響的長期方法，決議還希望各國政府支持該組織於2016年通過的國際空運碳抵銷與減排計畫（CORSIA），同時相互協調政策措施，避免區域、國家或地方措施的拼湊不一。

不過，這些措施引來了中國航空業的不滿。中國3大國營航空之一的中國東方航空公司表示，各國航空公司應承認發展中國家面對的具體挑戰，不應一刀切要求所有國家在環保議題有一致的步伐。

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責任編輯：李智美