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【iOS】蘋果iOS 14.8認證系統關閉　升級iOS 15後將無法降級

科技 15:58 2021/10/05

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因蘋果昨（4日）宣布，即日起停止iOS 14.8認證系統，意味著更新至 iOS 15、iOS 15.0.1或 iOS 15.1 beta的用戶將無法再降級到iOS 14.8。

蘋果（Apple）於9月正式推出全新的iOS 15系統，不少用戶也在第一時間完成升級並體驗最新的系統版本。惟不少用戶反映，在升級到iOS 15後遇到問題甚至影響使用，不過升級了iOS 15的用戶就要注意了！因蘋果昨（4日）宣布，即日起停止iOS 14.8認證系統，意味著更新至 iOS 15、iOS 15.0.1或 iOS 15.1 beta的用戶將無法再降級到iOS 14.8。

【iOS15】蘋果iOS 15推更新　修復iPhone 13解鎖問題

【iOS 15】更新iOS 15後Siri退化？　不再支援「電話及電郵」相關指令

外媒9To5Mac報道指，蘋果一開始僅關閉iPhone X、iPhone XR和 iPad Air 3的iOS 14.8驗證，其他機款仍可從iOS 15中降級。不過在短時間內，蘋果就關閉所有iPhone、iPad 和 iPod touch的iOS 14.8版驗證。

報道也提及，蘋果停止iOS 14.8版本驗證後，未來仍或會定期提供iOS 14設備安全性更新，用戶也可以自行選擇繼續更新iOS 14系統，抑或升級至iOS 15。值得一提的是，通常蘋果推出iOS更新，通常會修正系統漏洞和提升系統安全性，以確保 iPhone 不會遭受攻擊影響，關閉 iOS認證，也是為了防止用戶降回有系統漏洞版本。

【iOS 15出錯】用戶無法用Apple Watch解鎖iPhone　官方：會儘快修正問題

責任編輯﹕黃顯晴

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