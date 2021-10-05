【iOS】蘋果iOS 14.8認證系統關閉 升級iOS 15後將無法降級
科技 15:58 2021/10/05
蘋果（Apple）於9月正式推出全新的iOS 15系統，不少用戶也在第一時間完成升級並體驗最新的系統版本。惟不少用戶反映，在升級到iOS 15後遇到問題甚至影響使用，不過升級了iOS 15的用戶就要注意了！因蘋果昨（4日）宣布，即日起停止iOS 14.8認證系統，意味著更新至 iOS 15、iOS 15.0.1或 iOS 15.1 beta的用戶將無法再降級到iOS 14.8。
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外媒9To5Mac報道指，蘋果一開始僅關閉iPhone X、iPhone XR和 iPad Air 3的iOS 14.8驗證，其他機款仍可從iOS 15中降級。不過在短時間內，蘋果就關閉所有iPhone、iPad 和 iPod touch的iOS 14.8版驗證。
報道也提及，蘋果停止iOS 14.8版本驗證後，未來仍或會定期提供iOS 14設備安全性更新，用戶也可以自行選擇繼續更新iOS 14系統，抑或升級至iOS 15。值得一提的是，通常蘋果推出iOS更新，通常會修正系統漏洞和提升系統安全性，以確保 iPhone 不會遭受攻擊影響，關閉 iOS認證，也是為了防止用戶降回有系統漏洞版本。
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責任編輯﹕黃顯晴