【ESG】中美資行搶攻綠色金融商機 投資ESG基金門檻低至1元

▲ 信銀國際於9月份曾舉辦兩場ESG講座，令客戶更了解綠色金融。

綠色低碳已成為全球投資新趨勢，再者，疫情來襲快近兩年，銀行界指市民在疫下更關注氣候變化等環保課題，亦間接令投資者逐漸認同ESG（環境、社會及管冶）基金的理念。而中美資行也各出奇謀，冀迎合不同客戶對綠色金融產品的需求，例如美資大行花旗容許低至1元可投資ESG基金，中資信銀國際則針對指定理財戶提供基金認購費低至0.88%的優惠作招徠，且順應穩健派所需，增添具派息的ESG基金。

中信銀行（國際）回應本報查詢指，該行現時代銷的ESG產品較多為股票基金。由於大眾關注綠色金融，且已成為發展趨勢，因此該行已積極增添ESG基金產品，冀為客戶提供多元化投資選擇。而截至今年9月底，共代銷10隻ESG基金，當中有兩隻提供派息，可滿足穩健投資者的需求。

老牌ESG基金10年年率化回報17%【下一頁】

信銀國際發言人補充，旗下代銷的ESG基金，跟一般開放式基金一樣，最低投資額為兩萬港元。此外，信銀國際也提供基金「月供投資計劃」，每月最低認購額只需2000港元。談及優惠，信銀國際私人銀行客戶、以及CITICdiamond客戶，現時透過網上渠道認購基金，可享基金認購費優惠0.88%；至於其他客戶透過「inMotion 動感銀行」認購基金，認購費一律為1%。

信銀國際又透露，目前客戶最希望增加對ESG市場趨勢及前景認識，從而抓緊投資機會，因此該行於9月與國際著名基金公司，舉辦了兩場以ESG為主題的講座，務求令客戶更了解綠色金融的趨勢，以及解答相關疑問。

另方面，花旗銀行回應本報查詢指，該行現時有代銷20種ESG基金，並計劃增加更多ESG基金選擇。而最低入場費僅1港元，且適用於指定產品類別，另有月供選擇。

花旗發言人補充，在疫情爆發後，更多客戶留意到ESG產品，並不限年輕族。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪