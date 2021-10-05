【ET講股通】孫運喜：美股頭肩頂（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股承接美股低開264點，其後拗腰倒升，尾市升約115點，報24153點。「三桶油」造好，中石油 （00857） 尾市升逾7%，破頂高見3.96元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾2%。《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析後市走勢！

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00：00 - 港股今日市況速覽 油股造好中石油破頂

02：00 - 港股形勢解讀

02：44 - 美股仍要審慎

04：38 - 美國債務上限談判仍困擾市場

06：33 - 美國通脹持續向上仍未能解決

08：12 - 儲局地區行長被查惹信心危機

11：03 - 觀眾問股：創科 （00669）

13：20 - 觀眾問股：比亞迪 （01211）

16：10 - 觀眾問股：越秀地產 （00123）

18：15 - 觀眾問股：李寧 （02331） ＋安踏 （02020）

21：35 - 觀眾問股：金風科技 （02208）

24：20 - 觀眾問股：中海油 （00883）

27：54 - 港股收市速報及分析

29：20 - 潛力股推介：第一太平 （00142）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早市一度低見23681點，及後倒升，恒指全日收報24104點，升67點，大市總成交997億元。石油、內需股造好，中石油 （00857） 升7.6%至3.97元，李寧 （02331） 升3.5%至90.65元。濠賭、內房股無運行，金沙中國 （01928） 跌3.1%至15.48元，華潤置地 （01109） 跌3%至31.9元。

美股利淡消息多 納指失守頸綫

單看恒指，似有一定承接力，低位似形成高低腳小雙底，惟外圍形勢欠佳，未宜掉以輕心。技術走勢上，美股呈頭肩頂形態。納指早前已失守頭肩頂頸綫，回試後抽反彈，之後再跌，向下目標13700點。道指仍守頭肩頂頸綫，惟走勢亦危危乎。

美股利淡消息不絕，債務上限談判未達成果前，共和、民主兩黨勢火花四濺，增添股市動盪。經濟形勢仍不理想，愈來愈多人相信通脹情況令人擔憂。儲局地區行長布拉德建議儘快收水之餘，沃頓商學院教授西格爾亦指，通脹遠較儲局所說的嚴峻，宜加快收水及加息，而市場未準備好，故美股尤其是納指將大幅下跌。

另外，原本應該解決問題的儲局已成為問題所在，多位地區行長被揭發炒股票，連儲局副主席仍牽涉其中，引發美國社會對儲局的信任危機。

Facebook（美：FB）全球大死機，更傳出十多億用戶的資料被泄，更有員工告發公司內部鼓勵極端思想，觸發股價大跌，領跌納指。

恒指續向下尋底 重要支持23100

展望後市，北水續缺席，港股成交淡靜，故是日走勢啟示有限，維持恒指反覆整固向下尋底的預測不變，重要支持為周綫圖前浪底23100點。

個股可留意第一太平 （00142） 。口服新冠藥有望推出，疫情有機會受控，第一太平的主要市場在東南亞，或有望受惠。技術走勢亦好轉，有機會形成高低腳小雙底，且連日成交增加，今日以陽燭突破下降軌，後市上望3.2元，以2.6元或2.37止蝕。

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