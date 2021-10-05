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【電子消費券】AlipayHK：國慶3日假期交易額增7.5倍　逾2.5萬戶首日已用畢5000元

Hot Talk 15:39 2021/10/05

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【電子消費券】AlipayHK：國慶3日假期交易額增7.5倍　逾2.5萬戶首日已用畢5000元

5000元電子消費券第二期款項，於10月1日發放，營運商之一、螞蟻集團控股的AlipayHK公布，AlipayHK在國慶三日假期，總交易額較去年同期大增近7.5倍，而逾2.5萬名AlipayHK在10月1日當日已用畢5000元電子消費券。

Alipay HK表示，截至10月3日，已有逾300萬張商戶優惠券被領取，熱門商戶如AEON、agnès b.、HKTVmall、友和的優惠，更在首日已被用戶領取完畢。

AlipayHK表示，會陸續推出不同行業的「AlipayHK勁賞消費Week」，包括9月29日至10月12日的美妝品牌消費周。

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港股 螞蟻集團（06688） 電子消費券 支付寶
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