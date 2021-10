【美債上限】拜登警告共和黨勿阻撓通過債務上限　斥其行為虛偽

美國兩黨一直在提高債務上限的議題上未有共識,如國會未能在本月18日提高政府債務上限,將有可能出現違約危機。總統拜登(Joe Biden)在周一(4日)斥責共和黨阻撓通過該議案,叫他們「不要擋路」。

拜登又批共和黨人「虛偽」,在上屆總統特朗普(Donald Trump)執政時期,共增加了近8萬億美國國債,但現在卻拒絕投下同意票,為自己的支出買單。又斥共和黨人不僅拒絕做自己的工作,而且還用他們所擁有的權力來妨礙白宮拯救經濟,批評共和黨人是虛偽(hypocritical)、危險(dangerous)和可恥(disgraceful),又叫共和黨「不要擋路(Just get out of the way)」

美國財長耶倫(Janet Yellen)早前預計若出現債務違約,估計將會是災難性事件。美國眾議院上月底通過一項議案,暫停債務上限至2022年12月,預計本周將在參議院進行表決。

責任編輯:黃苑筠