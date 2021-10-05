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【美債上限】拜登警告共和黨勿阻撓通過債務上限　斥其行為虛偽

股樓投資 17:26 2021/10/05

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美國兩黨一直在提高債務上限的議題上未有共識，如國會未能在本月18日提高政府債務上限，將有可能出現違約危機。總統拜登（Joe Biden）在周一（4日）斥責共和黨阻撓通過該議案，叫他們「不要擋路」。

【科投女股神】Cathie Wood再作驚人預測 油價將大跌 步鯨魚油後塵　【下一頁

拜登又批共和黨人「虛偽」，在上屆總統特朗普（Donald Trump）執政時期，共增加了近8萬億美國國債，但現在卻拒絕投下同意票，為自己的支出買單。又斥共和黨人不僅拒絕做自己的工作，而且還用他們所擁有的權力來妨礙白宮拯救經濟，批評共和黨人是虛偽（hypocritical）、危險（dangerous）和可恥（disgraceful），又叫共和黨「不要擋路（Just get out of the way）」

美國財長耶倫（Janet Yellen）早前預計若出現債務違約，估計將會是災難性事件。美國眾議院上月底通過一項議案，暫停債務上限至2022年12月，預計本周將在參議院進行表決。

【延伸閱讀】近5年回購總額最多的10隻美股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

經濟 拜登 美國眾議院 美國 白宮
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