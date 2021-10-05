未處理職場種族歧視 Tesla被判賠黑人前員工逾10億

美國種族問題近年持續成為當地關注焦點，美國電動車生產商Tesla近日因未有處理黑人前員工在職場遇上的種族歧視，被加州法院判罰款1.3億美元，外加近700萬美元作為對前員工的補償。Tesla代表律師否認公司需要就前員工的待遇負責。

馬斯克籲勿監管加密貨幣 美國政府應「咩都唔好做」 【下一頁】

周一（4日）於三藩市法院內，8人組成的陪審團經過4小時商討，一致裁定Tesla需要就黑人前員工迪亞斯（Owen Diaz）在2015至2016年間，任職Tesla加州費利蒙工廠時遭受的種族歧視對待，賠償1.3億美元（約10.12億港元），加上690萬美元（約5371萬港元）補償。

迪亞斯代表律師指出，迪亞斯當年任職時經常被同事用種族歧視含義的字眼稱呼，工作環境亦充斥含有種族歧視的圖片或語言。因此，迪亞斯向Tesla提告，指控前東主讓他身處充滿種族歧視的工作環境，上級亦持續忽視問題或未有管束相關人士的行為，使他受到傷害。

拜登谷太陽能 Tesla乘勢請人攻能源業 【下一頁】

Tesla的代表律師肯尼迪（Tracey Kennedy）在庭上否認曾發現相關種族歧視或騷擾行為，亦拒認公司未有採取行動保護黑人員工。肯尼迪在結案陳詞時表示，並無證據顯示有Tesla員工騷擾迪亞斯，亦不認同公司需為迪亞斯的待遇負責。

Tesla人力資源副總裁沃克曼（Valerie Capers Workman）周一向員工發電郵表示，當年接獲迪亞斯的投訴後，有採取行動處理。雖然今次判罰未能顯示公司當日有處理，但承認當年公司並非完美。

今次是Tesla近月來兩度，被判處需要為公司內發生的種族歧視或騷擾相關事件負責。另一黑人前員工貝里（Melvin Berry）因被種族歧視，於5月獲仲裁得到100萬美元（約778萬港元）賠償。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培