油價造好「三桶油」跟升 中石油857升逾7%破頂 中海油（00883）又點睇？
油價再升至近年高位，「三桶油」前景點睇？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽。
石油輸出國組織及盟國（OPEC+）宣布建議保持逐漸增產的策略不變，在11月份每月增產40萬桶。油價再升至近年高位，布蘭特期油報每桶81美元以上，近三年高位。紐約期油升穿77美元關，為2014年來首見。在港上市的「三桶油」跟升，中石油 （00857） 升逾7%，破頂高見3.97元；中海油 （00883） 及中石化 （00386） 升超過2%。
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欄名 : 3分鐘睇股