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油價造好「三桶油」跟升　中石油857升逾7%破頂　中海油（00883）又點睇？

股市 16:20 2021/10/05

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油價再升至近年高位，「三桶油」前景點睇？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽。

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）宣布建議保持逐漸增產的策略不變，在11月份每月增產40萬桶。油價再升至近年高位，布蘭特期油報每桶81美元以上，近三年高位。紐約期油升穿77美元關，為2014年來首見。在港上市的「三桶油」跟升，中石油 （00857） 升逾7%，破頂高見3.97元；中海油 （00883） 及中石化 （00386） 升超過2%。

重溫《ET開市直擊》施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？【按此】

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　美國滯脹風險影響

01：09 - 美股外圍市況　債息升至1.5厘上

01：49 - Tesla逆市向上　fb服務故障股價跌

02：50 - 亞股外圍市況　道期繼續向下

03：40 - 油價七年高位　美國滯漲風險機率

06：38 - 港股上日市況速報　

08：10 - 港股本周走勢分析　下行風險仍在

12：25 - 恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 齊停牌　恒大汽車 （00708） 股價續升

13：34 - 恒大債務危機正逐步解決？

16：06 - 施政報告明宣讀　房策對地股影響如何？

20：29 - 港股開市前市況速報

21：48 - ET個股推介：聯想集團 （00992）

22：58 - 觀眾問股：聯想集團 （00992） 有力上9元嗎？

25：33 - 觀眾問股：中海油 （00883） 前景如何？

27：30 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 為何升得那麼急

29：09 - 港股開市後市況速報

30：48 - 觀眾問股：電盈 （00008） 人事變動前景點睇？

32：35 - 觀眾問股：恒基 （00012） 應該沽貨嗎？

33：49- 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.92元買入現在要沽嗎？

35：23 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 短綫點睇？

36：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 短綫點睇？

37：41 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 短綫點睇？

39：45 - 觀眾問股：恒指會下穿2萬點嗎？

41：07 - 觀眾問股：加息環境宜買入收息股？

42：53 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 可以買嗎？

43：58 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 上市後走勢點睇？

46：08 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 可以買入嗎？

47：20 - 港股開市後市況速報

47：33 - 觀眾問股：海倫司 （09869） 短綫有炒作嗎？

49：25 - 港股開市後市況速報

51：55 - 觀眾問股：李寧 （02331） 及安踏 （02020） 是否可重新留意？

53：40 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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