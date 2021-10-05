擔心施政報告遏抑樓市　黃埔花園買家撻訂蝕逾40萬

政府將於周三（6日）公布施政報告，市場估計將有新的房屋政策出台，或影響樓市。施政報告公布前夕，紅磡黃埔花園罕錄撻訂，有買家上月以853萬元購入屋苑一個兩房單位，但近日決定撻訂，連佣金等使費計，料蝕約42萬元。

市場消息指出，黃埔花園11期1座中層G室，實用505平方呎，兩房間隔，上月原以853萬元售出，實用呎價16,891元，惟買家撻訂，以3%樓價之臨時訂金計，料買家損失25萬元，若連雙方佣金計，料約42萬元。代理續說，雖然單位遭買家撻訂，但原業主未有因此嚇怕封盤，反而開價860萬元重新放售上址，較原成交價略高不足1%。

值得留意的是，近期交投明顯回落，據利嘉閣統計，全港50個指標屋苑於上周（9月27日至10月3日）僅錄65宗買賣，較前周（九月20日至9月26日）的107宗，減少39%，創去年二月初以後的86周（逾一年半）新低。

星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出 折實最低呎價15,790元 一房折實入場價617.4萬起【下一頁】

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