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【半導體短缺】日本缺半導體工程師　首8個月招聘人數按年增7成

商業 16:05 2021/10/05

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全球半導體需求持續短缺，不少企業正設法提高產量，帶動日本半導體工程師的招聘人數出現激增，今年首８個月的招聘人數比上年同期增加7成。 （法新社圖片）

全球半導體需求持續短缺，不少企業正設法提高產量，帶動日本半導體工程師的招聘人數出現激增，今年首８個月的招聘人數比上年同期增加7成。

【職場招聘】金管局聘請見習經理　為期2年月薪4.9萬起

日經新聞網報道，日本人才服務企業Recruit日前發布數據顯示，自2015年起，日本半導體工程師的相關招聘維持增加，並在今年進一步擴大。今年1至8月增至2016年全年的2.6倍，處於過去10年的最高水平。不僅是半導體廠商，製造設備等相關企業也加快招聘技術人員。例如索尼集團（Sony）計劃將集團的招聘人數按年增加2成，尤其加大半導體業務職位數量。鎧俠控股(Kioxia Holdings)亦已自2020年加大招聘，按年增162個職位，今年度也展開與去年持平的招聘，約7成是工程師。
  
為了留住優秀的工程師，有些日本企業還大幅調整薪酬體系和員工待遇。瑞薩電子自今年4月在日本廢除固定加薪標準，改為根據員工對業務貢獻度等的基礎上，敲定加薪額，希望在提高薪酬靈活性的同時留住人才。

事實上，半導體市場發展潛力無窮。北美半導體產業協會（SIA）公布，全球半導體產業8月銷售金額達471.8億美元，較去年同期增加29.7%，續創歷史新高紀錄，所有區域市場和主要產品的銷售均較去年同期成長。SIA表示，隨著半導體產業提高產量以滿足高度需求，近幾個月晶片出貨量創新紀錄。另一方面，世界半導體貿易統計組織（WSTS）8月時亦預估，今年全球半導體產值可望達5510億美元，將較去年成長25.1%。

【失業率】失業率高企卻有工無人做　新澤西政府出500美元獎金鼓勵人返工

責任編輯：蘇穎琪

 

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