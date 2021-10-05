新加坡通過防止外來干預法 容許政府控制網絡內容

新加坡國會周一（4日）就《防止外來干預法》進行長達10小時的辯論，最終投票以大比數通過法案。《防止外來干預法》通過後，新加坡政府可要求網站或社交媒體披露用戶資料或封鎖特定内容。

Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室 【下一頁】

新加坡國會周一進行《防止外來干預法》法案三讀程序。法案以75票對11票大比數通過。執政的人民行動黨議員全部投贊成票。反對黨工人黨10個議員及前進黨非選區議員梁文輝投反對票，兩名官委議員棄權。

法案授權新加坡内政部長在懷疑有外來干預的情況下作出調查。當局可要求網絡、社交媒體及網站營運商，提供用戶資料、封鎖内容或移除應用程式，也有權要求將人或組織列為政治影響力者（Politically Significant Persons），要求他們披露與外國聯繫。

新加坡政府表示，《防止外來干預法》案件往往牽涉可能對國家安全構成影響的敏感情報，因此不會由法庭公開審議相關上訴，而是委任法官主持獨立小組會處理。

另外，法案也規定獲列為政治影響力者的政黨如收到單筆達1萬新加坡元（約5.7萬港元）或以上的捐款，需要向當局申報。如同一捐助者在同期内捐贈多筆小額捐款，但總額達1萬或以上，政黨也需申報。

吹哨者斥Facebook撕裂社會 無盡力打擊假新聞 【下一頁】

有部分議員在辯論期間表示，《防止外來干預法》法案長達249頁，提出未夠一個月且未經公眾諮詢就迅速交予國會表決，質疑立法過程過於倉促。

但新加坡內政部長尚穆根表示，他們已經討論相關議題超過3年，包括國會打擊網絡假信息國會特選委員會2018年舉行了公開聽證會，認為已有廣泛討論。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲