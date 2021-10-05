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【新冠疫苗】美國護士偷針卡轉售 被控盜竊政府財產

環球社會熱點 15:36 2021/10/05

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美國為提高新冠疫苗接種率，不少場所要求民眾出示疫苗接種記錄卡。美國密西根州一名護士因涉嫌盜取並轉售疫苗接種記錄，被美國政府控告盜竊政府財產等罪名。根據美國訴訟記錄，基爾茨扎克已出售疫苗接種記錄卡逾4個月。

紐約最大醫療機構 炒1400個未打針員工 【下一頁】

現年37歲的基爾茨扎克（Bethann Kierczak）在密西根州（Michigan）的紹斯蓋特（Southgate）退伍軍人醫院任職，負責接種疫苗並有權限查閱接種記錄。為加強偽造接種卡，基爾茨扎克除涉嫌盜取真實疫苗接種記錄卡外，還會盜取疫苗批號。

基爾茨扎克於9月29日被捕後獲得保釋，本月需再次出庭。根據當局公布資料，她被控盜竊政府財產及挪用醫療福利相關公款罪名。

根據美國刑事訴訟文件，基爾茨扎克從5月開始出售接種記錄，透過社交平媒體Facebook旗下通訊軟件Messenger與顧客聯絡，每張售價介乎150（約1,170港元）至200美元（約1,560港元）。

美研究指打兩劑輝瑞疫苗 有效率半年跌至47% 【下一頁】

法庭記錄文件披露1次交易對話內容，1名被法庭隱藏身份男子聲稱希望探望孩子，請基爾茨扎克為他拿到一張疫苗接種記錄卡。基爾茨扎克指收費為150美元，並要求男子提供姓名、出生日期，以便偽造針卡內容。

密西根州東區代理監察官穆赫辛（Saima Mohsin）表示，無論民眾是否選擇接種疫苗，應避免做出任何手段逃避接種要求，如購買針卡等，並強調出售疫苗接種記錄卡是犯法行為。

據報隨著美國各地相繼解除疫情限制，假疫苗接種記錄卡罪案數目愈來愈多。美國海關曾在8月宣布，查獲逾3,000張偽造疫苗接種卡。

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責任編輯：李俊儀

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