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【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急

商業 14:27 2021/10/05

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ESG在疫情後爆紅，受到愈來愈多企業關注，甚至被認為是未來的「新機遇」。其實早於疫情前，已有企業關注ESG，並投入資金及人力。

外送平台戶戶送（Deliveroo）於2019年底成立專責的企業社會責任團隊，其亞洲區企業事務部主管關景耀表示，團隊有來自不同部門的同事，自願兼顧新團隊的工作。他坦言去年疫情下，相關工作遇到一定挑戰。

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戶戶送的可持續發展及社會責任目標，為負責任消費和生產、零飢餓以及良好健康與福祉。去年疫情下市民減少外出，外送平台的生意上升，但對合作餐廳而言，日子並不易過。

夥樂餉社推食物募捐活動  減食肆負擔

關景耀坦言，十分明白餐廳食肆的困難，故去年推出的項目都以不影響夥伴餐廳運作為基本，全由平台主力推動。例如去年中與香港拯救貓狗協會合作，只聯同送餐專員響應協會「支持領養等於拯救生命」的呼籲。

送餐專員響應協會「支持領養等於拯救生命」的呼籲。(受訪者提供)

又如去年中開展與樂餉社合作進行的食物募捐活動，作為其社會責任計劃「戶戶助人」的一部分。最初只在應用程式內置功能，讓顧客湊整定單金額，捐款予特定的本地社福機構，用作購買麵食、罐頭、白米等糧食，至今收到逾130萬元捐款。

關景耀表示，當時捐錢的企業減少，需要協助的人同時增加。至今年初疫情好轉，才與夥伴餐廳合作食物募捐活動。

去年疫情期間，有更多人需要食物，但捐贈的企業卻減少。(受訪者提供)

疫情穩定後 洽食肆合作回收

至今年中秋節疫情更為穩定，較易吸引夥伴參與。戶戶送亞洲區傳訊及公共關係主管王碩尉表示，與本地初創The Loops、6間MOS Burger分店及3間「戶戶小廚」合作，設置月餅包裝回收箱，反應更為熱烈，她估計在10月8日完結時，或收回逾270公斤的相關物料。

不過，香港地少人多，租金高昂，可持續發展中重要一環的環保項目，仍然面對不少挑戰。例如跟The Loops合作推出企業回收計劃，暫時仍與不同企業在洽談階段。

未來關注即棄餐具 

關景耀解釋，一些甲級商廈已為租戶提供類似服務；對一些中小企而言，辦公室空間有限，要它們騰出空間來處理分類並等待回收，有些甚至需要調整其室內空間設計。

談到政府有意管制即棄發泡膠餐具，關景耀指出，作為外賣平台甚關注即棄餐具所帶來的環境影響，未來會因應政府的政策推出更多項目。

本地企業支持回收廢物的困難

  • 經濟未見完全復甦，暫時難投入額外資源處理廢物回收
  • 依賴業主提供服務，暫不再花額外資源在減廢上
  • 租金高且空間有限，未能騰出空間分類及暫儲廢物
  • 需員工配合清洗及分類

記者：梁巧恩

ESG 罐頭 疫情 可持續發展 企業社會責任 月餅 Deliveroo 商廈
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