▲ 【中國限電】中銀保監要求銀行合理滿足煤電、煤炭融資 嚴防信貸資金炒作煤鋼、茅台普洱

十一國慶假期前夕，中國多省限電停產引發憂慮經濟民生衝擊，中銀保監最新發布《關於服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通保障經濟平穩運行有關事項的通知》，要求銀行保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產企業合理融資需求，同時嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序，包括嚴禁挪用信貸資金炒作大宗商品，也不可投機炒作茅台酒、名貴普洱茶等高端消費品。

中銀保監文件指，督促銀行全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求，為合資格煤電、煤炭、供暖等企業「建立快速回應機制，開闢綠色辦貸通道，優先安排貸款審批投放，確保人民群眾溫暖過冬」。

內地大規模「限電停產」 能源危機隨時加劇全球通脹，可見【下一頁】

除嚴防炒作大宗商品、奢侈品，中銀保監也要求，嚴禁銀行保險資金違規流入股市、債市、期市，影響大宗商品價格，避免脫實向虛、空轉套利。

當局也要求銀行保險機構認真做好機構排查工作，今年底向中銀保監、屬地派出機構報送排查和整改報告，當局會對機構自查不認真、沒有主動報告和性質惡劣的行為依法採取監管措施，及時啟動行政處罰程式，依法依規嚴肅問責。

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編輯：麥德銘