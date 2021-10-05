  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度補償新冠死者家屬 估計涉逾23億開支

環球社會熱點 17:20 2021/10/05

分享：

印度新冠肺炎死亡人數眾多，當地政府希望為新冠肺炎死者的親屬作出補償。印度最高法院周一（4日）批准政府決定，為當地新冠肺炎死者的家屬提供約670美元（約5,226港元）補償，估計涉及3億美元（23.4億港元）開支。

印度擬10月恢復出口疫苗 第4季產最少10億劑 【下一頁】

印度內政部於9月提出方案，為所有因新冠肺炎疫情而死亡的人，包括染疫離世者及得悉確診新冠後的自殺死亡者，政府會向其親屬提供賠償。印度最高法院周一裁定，批准政府為新冠死者家屬提供約670美元（約5,226港元）補償。

根據法院判決，在確診後30日內離世的死者、以及在醫院內接受治療超過30日，最終仍不幸離世的患者，其家屬均合乎資格獲取補貼。此外亦法院裁定，即使死亡證未有將新冠肺炎列為死亡原因，但邦政府亦不能立即拒絕賠償；發生存在爭議的案件時，申訴處理委員會查閱死者的相關紀錄，及在30日內透過電話索取更多資料。

英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離 【下一頁】

印度官方通報的最新死亡人數約為44.9萬，美媒CNN估計當地政府合共需要賠償超過3億美元（23.4億港元）。

責任編輯：郭麗明

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

相關文章

【新冠疫苗】EMA批准打加強劑 成人隔半年可接種
2021/10/05
【新冠疫苗】EMA批准打加強劑 成人隔半年可接種
Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室
2021/10/05
Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室
拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約
2021/10/05
拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約
英國運油車緊急簽證唔吸引？ 僅27歐盟司機申請
2021/10/05
英國運油車緊急簽證唔吸引？ 僅27歐盟司機申請
【新冠疫苗】紐約最大醫療機構 炒1400個未打針員工
2021/10/05
【新冠疫苗】紐約最大醫療機構 炒1400個未打針員工

你可能感興趣

【新冠疫苗】EMA批准打加強劑 成人隔半年可接種
13:53 2021/10/05
【新冠疫苗】EMA批准打加強劑 成人隔半年可接種
Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室
13:12 2021/10/05
Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室
拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約
13:07 2021/10/05
拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約
疫情 傳染病 治療 印度 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 補貼 自殺

上一篇文章

泰國將向遊客徵入境稅助轉型 明年料收50億泰銖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

未處理職場種族歧視 Tesla被判賠黑人前員工逾10億
未處理職場種族歧視 Tesla被判賠黑人前員工逾10億
新西蘭改為與病毒共存 放棄清零解封在即
新西蘭改為與病毒共存 放棄清零解封在即
Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室
Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室
拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約
拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約
英國運油車緊急簽證唔吸引？ 僅27歐盟司機申請
英國運油車緊急簽證唔吸引？ 僅27歐盟司機申請
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間11:00）