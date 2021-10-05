印度補償新冠死者家屬 估計涉逾23億開支

印度新冠肺炎死亡人數眾多，當地政府希望為新冠肺炎死者的親屬作出補償。印度最高法院周一（4日）批准政府決定，為當地新冠肺炎死者的家屬提供約670美元（約5,226港元）補償，估計涉及3億美元（23.4億港元）開支。

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印度內政部於9月提出方案，為所有因新冠肺炎疫情而死亡的人，包括染疫離世者及得悉確診新冠後的自殺死亡者，政府會向其親屬提供賠償。印度最高法院周一裁定，批准政府為新冠死者家屬提供約670美元（約5,226港元）補償。

根據法院判決，在確診後30日內離世的死者、以及在醫院內接受治療超過30日，最終仍不幸離世的患者，其家屬均合乎資格獲取補貼。此外亦法院裁定，即使死亡證未有將新冠肺炎列為死亡原因，但邦政府亦不能立即拒絕賠償；發生存在爭議的案件時，申訴處理委員會查閱死者的相關紀錄，及在30日內透過電話索取更多資料。

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印度官方通報的最新死亡人數約為44.9萬，美媒CNN估計當地政府合共需要賠償超過3億美元（23.4億港元）。

責任編輯：郭麗明

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