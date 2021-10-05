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【內房危機】恒大後花樣年再爆違約　富力、融創齊跌一成　

股市 13:39 2021/10/05

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恒大 （03333） 、花樣年 （01777） 違約危機繼續困擾內房，多隻內房股價急跌，富力 （02777） 、融創 （01918） 、禹洲 （01628） 齊齊跌近一成﹐有關股份此前債券被拋售，債價急跌。

富力最新報5.2元，跌一成；融創報15.16元，現跌9.2%；禹洲現跌8.9%，最新報1.13元。另外，中國奧園 （03883） 現跌逾一成，最新報3.68元；時代中國 （01233） 現跌8.2%，最新報6.13元。

繼恒大後，多一家內房出現債務違約。花樣年周一晚發通告，指尚未償還本金2.06億美元（16億港元）的票據昨天（4日）到期，公司未能在昨天付款。花樣年強調「絕不放棄或推卸責任，努力償付公司債務」。該公司自上月29日起開始停牌，公司表示會繼續停牌。

相關文章：【內房危機】新力控股遭標普及惠譽降評級　標普：新力最終會被迫出售資產來還債

【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵　花樣年：未還到期票據金額約16億元、「絕不放棄責任」（第二版）

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更多【內房危機】消息  

融創中國（01918） 花樣年控股（01777） 富力地產（02777） 中國恒大（03333） 債券 恒大
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