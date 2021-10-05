【內房危機】恒大後花樣年再爆違約　富力、融創齊跌一成　

恒大 （03333） 、花樣年 （01777） 違約危機繼續困擾內房，多隻內房股價急跌，富力 （02777） 、融創 （01918） 、禹洲 （01628） 齊齊跌近一成﹐有關股份此前債券被拋售，債價急跌。

富力最新報5.2元，跌一成；融創報15.16元，現跌9.2%；禹洲現跌8.9%，最新報1.13元。另外，中國奧園 （03883） 現跌逾一成，最新報3.68元；時代中國 （01233） 現跌8.2%，最新報6.13元。

繼恒大後，多一家內房出現債務違約。花樣年周一晚發通告，指尚未償還本金2.06億美元（16億港元）的票據昨天（4日）到期，公司未能在昨天付款。花樣年強調「絕不放棄或推卸責任，努力償付公司債務」。該公司自上月29日起開始停牌，公司表示會繼續停牌。

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