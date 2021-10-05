【新冠疫苗】EMA批准打加強劑 成人隔半年可接種

全球各地先後為民眾接種新冠肺炎疫苗加強劑，加強疫苗的保護效用。歐洲藥品管理局（EMA）批准成年人完成2劑接種半年後，打輝瑞疫苗加強劑。另外EMA亦批准，免疫系統較弱人士可接種輝瑞疫苗，或Moderna疫苗加強劑。

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EMA周一（4日）發表聲明，表示藥物專家評估數據發現，接種加強劑後抗體水平會上升。成人可在完成新冠疫苗2劑接種半年後，接種輝瑞（Pfizer）疫苗加強劑。成員國可自行決定是否擴大合資格接種群體，惟當局承認尚未清楚罕見副作用風險，正密切監察。

另外，EMA亦批准免疫系統較弱人士，完成2劑疫苗接種28日後，接種第3劑輝瑞或Moderna疫苗。EMA表示，雖然尚未有證據直接顯示接種加強劑後產生的抗體足以抵抗新冠肺炎病毒，但預料至少可增加保護。

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比利時魯汶大學（University of Leuven）病毒學家朗斯特（Marc Van Ranst）表示， EMA批准接種加強劑決定屬意料之內，可令部分歐洲政府早前行動合法化。歐盟當局上周曾警告，疫苗接種率仍過低，未來6周確診、住院及死亡人數或會大幅增加。

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責任編輯：李俊儀