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Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室

環球社會熱點 13:12 2021/10/05

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Facebook、Instagram及WhatsApp等平台周一（4日）晚開始死機，歷時超過6小時才逐步恢復正常。有外媒記者披露Facebook、Instagram及WhatsApp死機時，Facebook内部也陷入混亂，員工也因辦公室門禁系統失靈無法入内處理故障。

吹哨者斥Facebook撕裂社會 無盡力打擊假新聞 【下一頁】

外媒《Business Insider》報道，《紐約時報》科技記者弗倫克爾（Sheera Frenkel）於社交媒體Twitter發文，稱有部分Facebook員工於平台死機期間無法進入辦公室。

弗倫克爾引述一名Facebook員工指，部分同事前往辦公室嘗試評估死機嚴重程度，但他們嘗試使用職員證，都因為出入門禁系統運作問題無法進入辦公室

另一名Facebook員工雖然身處辦公室内，但也無法進入會議室。

CNN放棄營運澳洲FB專頁 避誹謗法律風險 【下一頁】

美聯社記者克勞瑟（Philip Crowther）於Twitter發文，透露Facebook内部人士表示公司陷入一片混亂（mayhem），内部系統也完全癱瘓，因此員工也只能透過電話短訊或電郵溝通。

Facebook官方其後發出聲明，解釋Facebook、Instagram及WhatsApp因系統後端用於與伺服器連繫的路由器無法正常通訊，導致連鎖反應使系統全面中斷服務。

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責任編輯：鄭錦玲

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