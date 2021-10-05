縮減買債對資本市場的影響較中性

9月美聯儲局議息會議已開始向市場釋放縮減買債訊號，並大概率認為縮減買債將在年內啟動。在我們假設的基準情景下，如果未來3個月美國就業市場可實現月平均65萬的新增就業人數，就業缺口修復至330萬上下水準，則美聯儲將於12月正式開啟縮減買債。而按照聯儲局的最新共識，縮減買債將於2022年年中結束。因此，我們預計縮減資產購買的規模每個月150億美元（其中國債100億美元，按揭抵押證券50億美元）。

在一般情景假設下，我們預料縮減買債的啟動將不會對市場產生過多的影響。這主要是因為美聯儲在新的貨幣政策框架下，圍繞縮減買債的啟動計劃已經對市場進行了充分的溝通和前瞻指引。因此，市場對縮減買債的預期將提前反映在價格波動之中並被市場逐步消化。另外，縮減買債的啟動實質上並不會改變當前市場流動性的根本性狀況。當前市場流動性氾濫，導致市場利率持續低位，而超低利率和強監管的雙重影響反過來又促使流動性回流安全資產（繼續購買國債或進入回購市場）。從資料來看，鮑威爾釋放縮減買債訊號前後長短期國債並未有明顯的變化。當然，如果縮減買債啟動且每月順利執行，那麼我們預料美國國債利率將得到進一步上行支撐。

從股市來看，如果縮減買債符合我們的一般情景假設，那麼啟動縮減買債對股市的影響不會很大。這是因為更多的調整在縮減買債啟動前已經消化。但如果縮減買債延遲落實（即年內無法落實），這意味着美國經濟擴張的阻力加大，這種意外或不確定性的預期將對市場信心產生衝擊，從而導致股票市場產生更大的波動。股市回調的力度要看縮減買債延遲的具體時間及縮減額度。簡言之，縮減買債延遲操作時間愈久，縮減資產購買額度愈大，對股市的影響衝擊就愈大。

從外滙市場來看，啟動縮減買債短期將利好美元。在利率平價影響下，更多的資本將回流美國市場，美元需求提高將有利於推動美元上漲。但中長期來看，美元上漲的動力依舊需要考慮經濟增速，通脹預期影響以及歐元後期的表現。

最後，聯儲局明確切割加息與縮減買債之間的聯繫，這將進一步弱化縮減買債對市場產生的短期衝擊。2013年時任美聯儲主席的伯南克誤將縮減買債與加息緊密聯繫起來，導致市場引發縮減恐慌（Taper Tantrum）。因此，為避免2013年的縮減恐慌對資本市場帶來的衝擊影響，鮑威爾已多次明確縮減買債結束與啟動加息之間並無關聯。加息是否提前首要考慮的是未來美國經濟擴張的具體狀況而非縮減買債的影響。