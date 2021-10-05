【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　

HSBC滙豐 （00005） 近年在香港加強個人銀行業務，並以年輕一代為主力吸客對象。滙豐香港區財富管理及個人業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，今年上半年，滙豐香港千禧世代新客戶數目按年增30%，而滙豐新客戶中有約50%為千禧一代。

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滙豐推出針對18歲至25歲客戶的數碼投資服務「滙豐Trade 25」，每月月費25元，用戶可零佣交易港股、A股及美股，每月上限25萬元。同時，滙豐會針對千禧世代提供理財教育服務。

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滙豐去年1月推出入場費100元的投資平台「FlexInvest靈活智投」，至今交易宗數為11萬宗。截至9月底，基金資產管理規模較去年年底增長103%。

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▲ 滙豐香港區財富管理及個人業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹。（馮漢柱攝）