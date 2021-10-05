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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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今日推介中海油｜滙豐、光大環境、復星醫藥、藍月亮、阿里巴巴最新部署

股市 13:00 2021/10/05

分享：

恒生指數中午收報24112點，升76點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海油 （00883） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、光大環境 （00257） 、復星醫藥 （02196） 、藍月亮 （06993） 、阿里巴巴 （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00:25 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02:30 – 滙豐控股 （00005） 調整或告段落

04:30 – 光大環境 （00257） 宜守5.60元

06:16 – 復星醫藥 （02196） 吊頸透氣?

08:30 – 藍月亮集團 （06993） 企穩7.20元才好

10:20 – 阿里巴巴－ＳＷ （09988） 見上市後新低

14:10 – 中國海洋石油 （00883） 侯破阻力才買

17:00 – 推介股表現記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

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港股 中國海洋石油（00883） 滙豐控股（00005） 光大環境（00257） 復星醫藥（02196） 藍月亮集團（06993） 阿里巴巴－SW（09988） 石鏡泉
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