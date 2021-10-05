今日推介中海油｜滙豐、光大環境、復星醫藥、藍月亮、阿里巴巴最新部署

恒生指數中午收報24112點，升76點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海油 （00883） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、光大環境 （00257） 、復星醫藥 （02196） 、藍月亮 （06993） 、阿里巴巴 （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00:25 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02:30 – 滙豐控股 （00005） 調整或告段落

04:30 – 光大環境 （00257） 宜守5.60元

06:16 – 復星醫藥 （02196） 吊頸透氣?

08:30 – 藍月亮集團 （06993） 企穩7.20元才好

10:20 – 阿里巴巴－ＳＷ （09988） 見上市後新低

14:10 – 中國海洋石油 （00883） 侯破阻力才買

17:00 – 推介股表現記錄

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