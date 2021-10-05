拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約

美國國會需於本月18日提高聯邦政府債務上限，否則美國將面臨債務違約。總統拜登周一公開批評共和黨，阻止提高或暫緩美國供務上限，試圖使國家陷入首次出現債務違約危機。拜登更指共和黨妨礙政府帶領國家走出疫情困境，拯救經濟所付出的努力。

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拜登（Joe Biden）周一（4日）就國會無法通過提高債務上限發言，指摘共和黨阻止通過提高債務上限，警告美國或於兩星期內面臨首次債務違約。拜登表示不能保證國會能夠及時提高債務上務，並把問題推向參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。

拜登續指，特朗普（Donald Trump）執政期間增加近8萬億美元（約62.4萬億港元）國債，但如今共和黨卻拒絕通過提高債務上限來支付當時支出，甚至以其國會權力阻撓政府支付債務，妨礙為拯救經濟所付出的努力，形容共和黨人行為虛偽（hypocritical）、危險（dangerous）及可恥（disgraceful）。

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麥康奈爾同日向拜登致函，將責任歸咎於控制白宮及國會的民主黨人。麥康奈爾表示，自7月中以來，共和黨人已明確表示立場，民主黨需要自行提高債務上限。兩黨合作並不是必須，拜登需與民主黨自行想辦法處理債務限額。

眾多經濟學家無法預料美國面臨債務違約將帶來的後果，但美國財長耶倫（Janet Yellen）估計將會是災難性的事件。耶倫早前曾向眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）透露，市場對華府能及時支付欠款的信心逐漸下跌，可能會整體經濟利率上漲，損害美元作為全球儲備貨幣的作用，影響環球金融市場。

責任編輯：郭麗明

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