【Android 12】Android 12終正式登場　 Google官方公布8大品牌可搶先升級

▲ Google最新作業系統Android 12經過了多個beta版本之後，終於在今（5日）正式推出。

Google最新作業系統Android 12經過了多個beta版本之後，終於在今（5日）正式推出，帶來多項新功能。Google宣布，Android 12目前已提供至自家AOSP（Android Open Source Project）。而另外7間手機品牌也可成為首批用戶，體驗Android 12。

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Google宣布，與往年新版Android登陸AOSP後，Google的Pixel手機用戶即可開始下載的體驗不一樣。今年Google要求Pixel用戶仍需繼續使用Android 12的RC版，即beta 5版本。Google強調這版本與正式版差異不大，但仍有部分小問題未解決。至於正式版，就會在數週內正式推出予Pixel 用戶。

除了Google自家的Pixel手機用戶外，首批可體驗Android 12的手機品牌有7間，包括：三星、OnePlus、OPPO、Realme、Tecno、Vivo 及小米。而推出更新的時間則會是在今年底前。

此外，今年的Android開發者峰會（Android Dev Summit 2021）將在本月27日至28日舉行，屆時將會介紹更多有關Android 12及Android開發者的最新消息。

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責任編輯：曾曉汶