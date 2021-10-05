英國運油車緊急簽證唔吸引？ 僅27歐盟司機申請

英國為解決貨車司機不足而引發的燃油危機，早前宣布發出5,000個緊急簽證名額。然而有報道指出，英國政府初步發出的300個名額中，僅27名歐盟運油車司機申請，需求遠低於業界承諾。

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英國政府早前宣布，緊急簽證名額推出後，先批300個運油車司機的申請名額，能夠立即前往英國工作，直至明年3月，剩餘名額會在本月底至明年2月底前批出。但據報300個名額中，只得來自歐盟成員國的27名司機申請。

英媒《泰晤士報》（The Times）報稱，燃油業在政府宣布簽證計劃前，曾確保已找到足夠運油車司機，滿足300個名額，政府才決心推行計劃。但最終申請人數大失所望，消息人士指政府內部對此感到不滿。同時，英國現今出動軍隊支援，但按照目前招募進度，運送燃油的工作大有可能需要長時間由軍方擔當。

英國公路運輸協會（Road Haulage Association）政策總監麥肯齊（Rod McKenzie）表示，除非條件足夠吸引，否則難以說服司機放棄長期穩定的工作，換取數個月的高薪短約。

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責任編輯：吳漢培