【Windows 11】微軟Windows 11遊戲性能體驗下降　或受安全機制影響

微軟（Microsoft）全新作業系統Windows 11在今（5日）正式登場。除了帶來全新的設計外，微軟也為Windows 11系統打造高度的安全措施，同時更稱Windows 11是「有史以來最適合玩遊戲的Windows版本」。不過近日有安全認證公司UL有報告指出，Windows 11的安全機制問題，或會影響遊戲的運作。

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據外媒Slash Gear引述安全公司UL稱，Windows 11中的一項名為VBS安全功能，將一部分 RAM與Windows 11的部分系統隔離，或會導致遊戲性能下降，影響遊戲執行效率。

較早前外媒PCGamer也公布一項測試報告，發現Windows 11的VBS功能若是啟用狀態，遊戲效能將會受到很大影響，其中《盜墓者羅拉：崛起（Rise of the Tomb Raider）》這款遊戲的效能，甚至減少28%。

UL強調，只有全新安裝的Windows 11才會啟用VBS，若果是從Windows 10 升級的用家，則不會受到VBS影響。Slash Gear又指，未來微軟也可能會提供手動關閉VBS的相關功能。

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責任編輯﹕黃顯晴