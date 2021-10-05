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【內房危機】新力控股遭標普及惠譽降評級　標普：新力最終會被迫出售資產來還債

股市 12:13 2021/10/05

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標普又指，無法支付利息會增加新力控股償還其他債務壓力，因債權人或要求新力提早償還貸款

新力控股 （02103） 9月20日遭斬倉後停牌，及後傳出新力出現流動性緊張的問題。兩大評級機構標普及惠譽均降新力評級至「CC」及「C」。標普認為，由於新力內地子公司已無法支付境內約3870萬美元債務的利息，相信新力很大機會亦難以償還總值2.46億美元、於10月18日到期的離岸高級無抵押票據，出現違約的可能性很高。

新力控股崩盤前爆出主席退出微信群，詳見【下一頁】

標普稱，新力已出現嚴重資不抵債的問題，其償付能力接近零，因此將新力評級降由CC+至CC，同時將其評級展望納入「負面觀察」清單，反映新力未來兩周有離岸債到期而無法償還的風險。

惠譽：新力控股已進入類似債務違約的階段

標普又指，無法支付利息會增加新力償還其他債務壓力，因債權人或要求新力提早償還貸款，增加新力債務交叉違約的風險。基於新力主席協助公司償還債務的可能性偏低，相信新力最終會被迫出售資產來還債。

惠譽亦將新力長期信貸評級由CCC降至C，並將新力高級無抵押評級由CCC-降至C。惠譽稱，新力已進入類似債務違約的階段，因其部分子公司已無法支付境內融資的利息。

更多【內房危機】消息    

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【內房危機】傳新力控股正放售項目緩解流動性緊張問題　已有商票違約

 

港股 傳統經濟股 惠譽 評級機構 停牌 新力控股（02103）
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