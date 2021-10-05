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【全球貿易】大宗商品需求強　澳州8月貿易順差創紀錄  

商業 12:16 2021/10/05

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澳州8月貿易順差增長至創紀錄水平。

路透社報道，澳州8月貿易順差增長至創紀錄水平，因為液化天然氣和煤炭等出口的強勁，抵消了鐵礦石價格的回落。

【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1%　中台美印日增幅達雙位數字

澳洲統計局最新數據顯示，澳州8月份國際貿易順差從7月的127億澳元（約714億港元）升至151億澳元（約849億港元），這是有記錄以來的最高水平。由於亞洲能源需求強勁，液化天然氣、硬焦煤（hard coking coal）和燃料煤（thermal coal）的出口在該月增長 4.1%，達到485億澳元（約2726億港元）。價格和數量均上漲，抵消了澳洲第一大出口收入來源鐵礦石價格之大幅下跌。

另一方面，由於中國電力短缺導致停電，以及各國在冬季來臨之前爭奪液化天然氣和煤炭，亞洲市場對能源的需求變得更加炙手可熱。僅澳洲對中國的商品出口在8月份就達186億澳元（約1045億港元），按年增長55%。

至於進口表現方面，澳洲8月份進口下降1.5%至334億澳元（約1877億港元），主要是資本貨物，以及汽車帶動消費品進口價格走高。由於澳洲因疫情而仍然關閉國際邊界，服務貿易表現則僅處於疫情前的一半水平。

【展覽復辦】缺海外買家難做貿易展？　9月鐘表展首次全面開放予零售客

責任編輯：蘇穎琪

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