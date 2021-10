【新冠疫苗】紐約最大醫療機構 炒1400個未打針員工

紐約州強制醫護最遲在上月底接種新冠疫苗,但仍有不少醫護拒絕打針。紐約州最大醫療機構Northwell宣布,解僱旗下仍未接種新冠疫苗的1,400名員工。發言人強調,旗下醫療設施會如常運作。

【輝瑞疫苗】美研究指半年内有效預防入院重症 【下一頁】

紐約州要求所有醫護必須接種最少一劑新冠疫苗,限期於上月27日屆滿。Northwell早於8月時已經強制員工打針,包括醫護及其他員工。

Northwell旗下有超過7.6萬名員工,公司周一(4日)宣布解僱1,400名拒絕接種疫苗的員工。

Northwell發表聲明指:

我們很自豪地宣布,作為紐約州最大(醫療機構),我們的員工全數已接種疫苗。

(Northwell Health is proud to announce that our workforce – the largest in New York State – is 100 percent vaccinated.)