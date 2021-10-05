【新冠疫苗】紐約最大醫療機構 炒1400個未打針員工

紐約州強制醫護最遲在上月底接種新冠疫苗，但仍有不少醫護拒絕打針。紐約州最大醫療機構Northwell宣布，解僱旗下仍未接種新冠疫苗的1,400名員工。發言人強調，旗下醫療設施會如常運作。

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紐約州要求所有醫護必須接種最少一劑新冠疫苗，限期於上月27日屆滿。Northwell早於8月時已經強制員工打針，包括醫護及其他員工。

Northwell旗下有超過7.6萬名員工，公司周一（4日）宣布解僱1,400名拒絕接種疫苗的員工。

Northwell發表聲明指：

我們很自豪地宣布，作為紐約州最大（醫療機構），我們的員工全數已接種疫苗。 （Northwell Health is proud to announce that our workforce – the largest in New York State – is 100 percent vaccinated.）

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Northwell發言人肯普（Joe Kemp）表示，公司的目標是推動員工接種新冠疫苗，而非要懲罰他們。他又表示即使解僱了1,400名員工，公司旗下23間醫院及醫療設施會繼續維持正常運作，不會影響病人的護理服務。

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責任編輯：鄭錦玲