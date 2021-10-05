【FB死機】傳約15億用戶資料被洩　Facebook：沒有用戶數據受影響、流向配置錯誤致死機

▲ Facebook強調，是次死機沒有任何用戶的數據受到影響，全因網絡流量中斷。

Facebook（美：FB）及旗下Messenger、Whatsapp及Instagram周一深夜再次死機，今次Facebook用6小時才恢復正常運件，為2019年事件以來最嚴重的一次，對於倚賴其服務的中小企造成影響。有外電指，全球約15億個Facebook用戶資料已被放在賅客網絡出售，每100萬名用戶資料開價約5000美元。報道指，用戶洩露的資料包括名字、電郵地址、位置、性別、電話及用戶識別碼。

不過，Facebook強調，是次死機沒有任何用戶的數據受到影響，並解釋事件由錯誤配置更改（faulty configuration change）而產生，因網絡流量中斷，對數據中心的通信構成影響，導致服務中止。

FB死機令朱克伯格身家帳面少500億，詳見【下一頁】

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）其後亦致歉，指平台已恢復正常運件，「我知道你地多倚賴我們的服務去與你關心的人進行聯繫」。

Facebook內部差不多所有由員工負責溝通及工作的系統均失靈，只能透過Outlook電郵系統進行溝通。

相關文章：【FB】Facebook內部研究指Instagram加劇部分青少年負面感受

相關文章：【FB業績】Facebook料下半年收入增速放緩 朱克伯格：要由社交平台變「Metaverse」