  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FB死機】傳約15億用戶資料被洩　Facebook：沒有用戶數據受影響、流向配置錯誤致死機

Hot Talk 11:43 2021/10/05

分享：

Facebook強調，是次死機沒有任何用戶的數據受到影響，全因網絡流量中斷。

Facebook（美：FB）及旗下Messenger、Whatsapp及Instagram周一深夜再次死機，今次Facebook用6小時才恢復正常運件，為2019年事件以來最嚴重的一次，對於倚賴其服務的中小企造成影響。有外電指，全球約15億個Facebook用戶資料已被放在賅客網絡出售，每100萬名用戶資料開價約5000美元。報道指，用戶洩露的資料包括名字、電郵地址、位置、性別、電話及用戶識別碼。

不過，Facebook強調，是次死機沒有任何用戶的數據受到影響，並解釋事件由錯誤配置更改（faulty configuration change）而產生，因網絡流量中斷，對數據中心的通信構成影響，導致服務中止。

FB死機令朱克伯格身家帳面少500億，詳見【下一頁】

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）其後亦致歉，指平台已恢復正常運件，「我知道你地多倚賴我們的服務去與你關心的人進行聯繫」。

Facebook內部差不多所有由員工負責溝通及工作的系統均失靈，只能透過Outlook電郵系統進行溝通。

相關文章：【FB】Facebook內部研究指Instagram加劇部分青少年負面感受

相關文章：【FB業績】Facebook料下半年收入增速放緩　朱克伯格：要由社交平台變「Metaverse」

美股 Facebook（美：FB） Facebook WhatsApp Instagram
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港股市況】施政報告出爐恒生指數午後曾轉升　地產股向上新世界升逾3%、中國建築升逾11%（不斷更新）
【港股市況】施政報告出爐恒生指數午後曾轉升　地產股向上新世界升逾3%、中國建築升逾11%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股