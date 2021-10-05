《星際奇遇記》船長將上太空 成最老太空人

經典科幻系列《星際奇遇記》（Star Trek）主角卻克船長在太空星際穿梭的畫面，將在現實世界重現。卻克船長第一代演員沙特納將乘搭藍色起源的太空船升空，以90歲之齡成最年長太空人，打破藍色起源首次升空乘客芬克的記錄。沙特納發表聲明表示，將藉藍色起源太空之旅，親眼目睹太空面貌。

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亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源（Blue Origin）將在下周二（12日），開展第2次太空之旅。藍色起源周一（4日）公布乘客名單，當中包括美國演員沙特納（William Shatner）。

沙特納在《星際奇遇記》系列前7部電影中飾演卻克船長（James T Kirk）一角。他現年90歲，將成史上最年長太空人，打破藍色起源首次載人升空乘客豐克（Wally Funk）82歲的記錄。

沙特納同日發表聲明表示，很久之前就已聽聞太空的事情，可以藉此機會親眼目睹太空面貌，感覺就像奇跡一般。

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藍色起源第2次升空和上次一樣將搭載4名乘客，除沙特納外，另外3人分別是1位創建小型衛星公司的前美國太空總署（NASA）工程師，1位專門臨床研究的軟件公司聯合創辦人和1名藍色起源員工。行程預計耗時約10分鐘，將飛越太空與地球大氣層的分界線「卡門線」（Karman line）。

貝索斯今年7月曾進行藍色起源首次載人升空旅程，乘客包括貝索斯、貝索斯弟弟馬克（Mark Bezos）、前女太空人豐克及18歲的富二代學生德門（Oliver Daemen）。

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責任編輯：李俊儀