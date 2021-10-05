【貿易戰】美國代表發表最新對華貿易政策 冀重啟談判但保留關稅

周一（4日），拜登政府明確對華貿易政策。美國貿易代表戴琪稱，希望與中國政府展開新的談判，但將保留現有關稅。

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戴琪指出，美國將敦促中國履行在2020年1月簽署的第一階段協議裡做出的承諾，方式包括維持特朗普實施的對中國輸美產品徵收的高額關稅。同時，美國將保留所有選項，繼續敦促中國停止向半導體、鋼鐵和其他行業提供數十億美元的國家補貼。

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同時，她將重啟一項「有針對性」的程序，批准將某些中國進口產品排除在美國懲罰性關稅以外，在一定程度上緩解美國企業面臨的壓力，未來可能還會啟動更多排除程序。

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另一方面，戴琪在回答問題時稱，在她與中國副總理劉鶴完成會談之前，美國不會採取任何具體的新行動。

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記者：林衛