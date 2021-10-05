【輝瑞疫苗】美研究指打兩劑 有效率半年跌至47%

多國都憂慮變種病毒降低新冠疫苗有效率，紛紛為民眾接種加強劑。美國一項研究指出，人們接種兩劑新冠疫苗，預防因感染新冠肺炎入院或重症的有效率最少可在半年内維持90%，但預防感染新冠肺炎的有效率在半年後跌至47%。

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輝瑞（Pfizer）及凱撒醫療集團（Kaiser Permanente）的研究人員，分析約340萬凱撒醫療南加州客戶，在去年12月至今年8月的醫療紀錄。研究結果在8月已經過同行審閲，並刊登在醫學期刊《刺針》。

研究結果顯示人們接種兩劑輝瑞疫苗後，即使是面對Delta變種（印度首先發現）的威脅，疫苗針對預防入院及重症的有效率，可維持於90%最少半年。

疫苗預防感染新冠肺炎的整體有效率，於接種兩劑後第一個月維持於88%，於接種半年後跌至47%。

疫苗預防感染Delta變種的有效率，於接種兩劑後第一個月維持於93%，於接種5個月後下跌至53%。而疫苗預防感染其他新冠病毒的有效率，於接種兩劑後第一個月維持於97%，於接種5個月後下跌至67%。

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研究人員指，數據表明疫苗有效率下降是由於功效隨時間減弱，而非病毒突變及傳染性提高。

凱撒醫療南加州研究部門專家Sara Tartof有份率領研究。她表示研究證實疫苗是關鍵工具，有效控制疫情。而且疫苗在預防重症及入院方面維持很高的有效率，包括面對Delta變種。

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責任編輯：鄭錦玲