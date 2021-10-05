Price Consumer Choice Award 2021頒獎典禮　共59個表現優秀的品牌及商戶獲表揚

Price Consumer Choice Award 2021「精明消費之選2021」由網上格價平台Price.com.hk舉辦，日前已完滿舉行，今年已是第三屆。大會邀請森美擔任主持，以及藝人陳嘉倩、網絡紅人蘇致豪及資深傳媒人方健儀為頒獎嘉賓，共頒發了73個獎項，表揚59個於各個範疇中表現優秀的品牌及商戶。

Price Consumer Choice Award 2021分析了平台上龐大且客觀的數據，並參考專業評審團隊的意見，在各個層面上篩選表現突出的品牌或商戶，表揚各位在品牌和產品發展上的努力。而今屆的大贏家包括：樂聲牌，共獲得四個「精明消費之選」獎（空氣清新機品牌、微波爐品牌、電飯煲品牌和抽濕機品牌）；三星，共獲得三個「精明消費之選」獎（信譽銷售品牌網店、手機品牌和真無線耳機品牌；及領宙科技有限公司，共獲得三個「信譽銷售商戶」奬（信譽銷售電腦商戶、優質服務商戶大獎和安心訂購人氣大獎）。

當天嘉賓除了頒發獎項，亦分享了作為精明消費者的格價貼士，和選購商品的心得。本身由電視新聞主播轉為電視台藝人的陳嘉倩，對於電視的要求相對較高，表示：「電視是家的靈魂，住宅內有電視才有家的感覺。」精明的消費者最好到品牌齊全的商戶，比較過質素、性能和價錢後才慎重購買。方健儀則表示，現今世代格價已不再是女士的專利，她的丈夫亦是善於格價，尤其會參考網上平台的資訊。YouTube頒道「試當真」的網絡紅人蘇致豪稱選擇拍攝器材他只是略懂一二，所以當一枝攝影鏡頭已需要花費5位數字的情況下，他會先比較價錢，再到有信譽的店鋪購買，確保獲得可靠建議。



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