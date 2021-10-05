【券商點睇】中央印發物聯網「行動計劃」文件 5G新基建有得炒

上周，工信部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室等八部委聯合印發了《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023 年）》（以下簡稱「行動計劃」），再次明確了物聯網的「新基建」屬性。

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天風證券表示，明確物聯網「新基建」屬性，2023年底國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，積極推動物聯網產業發展。此次印發「行動計劃」推進物聯網新型基礎設施建設，充分發揮物聯網在推動數字經濟發展、賦能傳統產業轉型升級方面的重要作用。

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該行認為，物聯網既有很強新基建屬性，又是未來5G強大的應用場景，未來將是從萬物互聯到萬物智能發展的黃金十年，內部支撐能力和外部環境雙重影響下市場空間可觀，景氣度可持續，積極看好物聯網產業方向投資機會。其中，中興通訊（00763）在通信芯片、網絡領域均具有投資機會；平台型公司則關注中國電信（00728）、聯通（00762）及中國移動（00941）。

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記者：林衛