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【券商點睇】中央印發物聯網「行動計劃」文件 5G新基建有得炒

股樓投資 14:27 2021/10/05

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上周，工信部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室等八部委聯合印發了《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023 年）》（以下簡稱「行動計劃」），再次明確了物聯網的「新基建」屬性。

【券商點睇】國內三大電動車新勢力 距離盈利有多遠？，請按【見下頁

天風證券表示，明確物聯網「新基建」屬性，2023年底國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，積極推動物聯網產業發展。此次印發「行動計劃」推進物聯網新型基礎設施建設，充分發揮物聯網在推動數字經濟發展、賦能傳統產業轉型升級方面的重要作用。

【延伸閱讀】大行點睇：內地基建需求升溫至明年 麥格理看好5股受惠，請按【見下頁

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該行認為，物聯網既有很強新基建屬性，又是未來5G強大的應用場景，未來將是從萬物互聯到萬物智能發展的黃金十年，內部支撐能力和外部環境雙重影響下市場空間可觀，景氣度可持續，積極看好物聯網產業方向投資機會。其中，中興通訊（00763）在通信芯片、網絡領域均具有投資機會；平台型公司則關注中國電信（00728）、聯通（00762）及中國移動（00941）。

【同場加映】青姐話：波動何時了 跌市知多少？

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記者：林衛

電訊設備股 中資電訊股 港股 中國聯通（00762） 中華人民共和國工業和信息化部 中興通訊（00763） 中國移動（00941） 中國電信（00728） 中國
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