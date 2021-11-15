【C.E.O.財策精英】宏利分行經理張應男　薈萃跨國公司高層　建立精英理財團隊

態度決定高度，心態決定境界。本已為跨國企業中國市場推廣副總監的張應男（Ewin），於2019年12月透過「宏利C.E.O.計劃」轉換事業跑道，在全新的理財策劃行業，Ewin累積多年的強大執行力及領導力得到更大的發揮，在轉職首年已奪得多個業界獎項的金獎，同時躋身保險界國際精英指標–––百萬圓桌會超級會員行列（COT, Court of the Table, 即3倍MDRT業績, Million Dollar Round Table），而今年亦只花了四個月時間便率先完成MDRT會員資格。



懷着提升行業專業形象和加強大眾理財策劃教育的初心，Ewin的理念及熱誠助他成功招募了十多位同樣擁有高薪厚職的前跨國公司、上市公司高層及專業人士，包括投資銀行精英、商業銀行主管、律師、四大會計師事務所合夥人、著名國際品牌財務總監、商務總監、銷售和市場推廣總監等等，而且大多擁有碩士學位等高學歷（包括EMBA），以至CFA、CPA、PCLL等專業資格。Ewin立志組建精英圈（Elite Circles），希望集各精英之大成，提供客戶理想中的一站式全面及優質服務。隨著團隊的強大，Ewin亦一年內連跳3級成為分行經理，充分證明了團隊的專業才能與優秀的市場定位。



當千里馬遇上伯樂 一切都是最好的安排



沒有顯赫的背景，Ewin從小與母親相依為命，求學時期居住在舊樓劏房，經歷過失敗，重讀高考後終考入香港科技大學（HKUST）修讀工商管理學士學位課程（BBA），更曾代表大學於國際商業個案比賽中獲獎，畢業後透過管理培訓生（Management Trainee）計劃加入了一間《財富》世界500強的跨國公司工作，完美體現憑着獅子山精神奮發向上的成功故事。



十多年來，他先後在不同跨國企業任職，主理大中華區以至亞洲市場的銷售及推廣工作，離職前已晉升至中國市場推廣副總監，獲派駐上海。雖然事業平步青雲，卻漸漸發現犧牲了陪伴家人的寶貴時間，而且職位愈高，突破空間就愈狹窄。「經歷過數次大型人事變動，雖然未至於大受影響，但令我認清即使身處管理階層，服務公司多年，也會缺乏工作安全感，再加上媽媽和小狗的年紀漸大，不希望再長期與家人分隔兩地，因此毅然辭職，把事業重心搬回香港。」



Ewin憶述：「回港後，我一開初只嘗試找同類型的工作，適時Clement主動找我，說要收我做『入室弟子』，繼承他的理財策劃工作及理念，更與我分享了他為我擬定的兩年發展大計。我當時感到十分驚訝，亦有些疑惑，因為我本身對保險業是沒概念的，考慮了足足一個月，深入了解到行業的前景和認定自己加入的使命後才答應，回想起來真的非常感恩，這『一切都是最好的安排』。」



Ewin口中的Clement，是指鼓勵他入行、現時擔任「師傅」角色的宏利區域總監林錦華（Clement）：「我跟Ewin是在2016年於香港中文大學（CUHK）修讀行政人員工商管理碩士課程（EMBA）時認識的，他給我的印象是很聰明、有大志、為人不計較，充滿熱誠和正能量，願意為團隊無私奉獻，加上他維繫人際關係的能力很優秀，執行力極強，故順理成章成為班長，代表同學處理各種事務。我於宏利服務了超過30年，一直希望把自己多年來於保險業打拼的經驗和知識傳授予有能力、有拼勁的新一代，令團隊進一步成長、令行業形象更加專業，當我認識了Ewin後，便知道我找到了對的人選，可以傾囊相授我的一切，相信他定能青出於藍。」

▲ Ewin因為Clement（左）的賞識而開展了更豐盛的個人事業路，而他亦期望可成為其他人的伯樂，一起在財策業打拼。

驕人成績全賴一位大學教授寄語



被問到有甚麼成功心得，Ewin說：「剛入行時，我向一位我們最尊敬的大學教授請教如何獲得客戶信任，他贈我們心法『天道酬勤、商道酬誠』，這誠字包含了誠信、誠懇、誠心、誠意和熱誠，缺一不可。到團隊快速進入上升軌道，我們再次去答謝他時，他再贈了一句『企得愈高要彎得愈低，彎得愈低才企得愈高』，提醒我們『不忘初心，方得始終』，每一句說話都充滿了智慧和愛，引導我們走到今天和更遠的未來。」



此外，Ewin直言教授創立的「左右圈理論」亦影響他良多，認同營商一定要先從顧客的需要出發（即左圈），然後要確保自己的產品或服務（即右圈）能夠滿足這些需求和比競爭對手優秀，再擴大左右重疊的範圍，即生意所在，而且左圈會不斷變化，需要時刻審視和調整右圈去追隨。憑着這些金石良言，Ewin致力為客戶提供最佳理財方案，照顧客戶所需，入行至今不足兩年，表現已非常出色，即使在疫情下，入職首年就獲得COT榮譽（即３倍MDRT），成為宏利C.E.O.計劃2020年度首十名傑出財富管理經理，更獲得香港人壽保險從業員協會傑出新星獎金獎、國際龍獎IDA傑出業務金龍獎，香港人壽保險經理協會管理發展獎Frontline Leader Award（FLA）金獎；今年更僅以四個月時間便提早完成2022 MDRT資格要求。



招攬志同道合高質人才 推動財策專業化

除了傳承Clement的經驗和理念，令自己成為專業及頂級的理財顧問，Ewin另一更大的目標是希望建立精英團隊，一同提升理財策劃行業在大眾眼中的形象。「雖然很多香港人都會涉足投資活動，但對人生理財規劃卻不甚了解，專業的財策服務在香港仍有很大需求，需要真正專業和有誠信的人才去提供服務。因此，我們希望能吸引更多高質素的同道中人加入，一起做實事、齊進步，推動行業專業化。」



抱着建立精英團隊改變行業的初心，Ewin的熱誠及理念的確吸引了不少有能之士加入其團隊，現時Ewin旗下的十多位成員中，大多是從不同行業的高管崗位轉投財策行業的，除了跨國企業的總監級人馬，還有會計、銀行、法律界的專業人士，而且大多擁有碩士學位等高學歷（包括EMBA），以至CFA、CPA、PCLL等專業資格。Ewin坦言能與比自己更優秀的夥伴一同打拼，團隊績效更高，「曾為管理層的成員們都經千錘百鍊，學習、分析、解難及領導能力都十分優秀，每個人都有清晰的個人定位和廣泛人脈，多位成員入職不久都晉身MDRT行列，是真正的精英圈（Elite Circles）。可以跟價值觀相近，認真做實事的人一起工作，『做我們所說的，說我們所做的』，沒有比這更感恩的事了。」

▲ Ewin入行短短時日已囊括多個宏利及業界的頂尖獎項，包括百萬圓桌會超級會員（COT）資格，成績驕人。

(特約)