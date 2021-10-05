  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英財相為加稅辯護 強調有需要修正公共財政

環球社會熱點 10:52 2021/10/05

分享：

英國保守黨召開黨大會，政府多名高層人士亦有在會上發言。當中，財相辛偉誠為加稅改善國民保健服務及社會福利辯護，尋求黨員支持及諒解。同時，辛偉誠重申，面對新冠肺炎疫情對英國經濟的衝擊，有必要處理公共財政問題。

英國保就業計劃結束 失業率恐急升 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）周一（4日）於曼徹斯特召開的黨大會中，再次解釋為改善國民保健服務（NHS）及社會福利加稅。辛偉誠表示，明白有意見指加稅不合保守黨，但表明未兌現撥款的承諾﹑無止境借貸及債務飆升才是不夠保守黨的行為。

辛偉誠指出，任何人支持不斷借貸，實則是不關心未來，並強調支持減稅，但首先要將英國的公共財政重回正軌。另外，辛偉誠同日受訪時表明，未排除年底或增加市政府稅的可能。

英國現時的國債近乎是國內生產總值（GDP）的100%，辛偉誠提出應先處理公共財政問題。同時，辛偉誠重申保守黨會恪守財政政策的責任，維持政府的公共財政。辛偉誠表示，只有穩固的公共財政，才能確保未來發展，坦言英國經濟從新冠疫情恢復，將會面對代價。

英國所有行業人手短缺 研究指近2成僱主稱加薪 【下一頁】

其後，辛偉誠在訪問中重申，相信過度借貸處理眼下的開支對未來世代十分「不道德」。辛偉誠亦提及脫歐對英國形成強大挑戰，但以長期而言，英國將會變得更「敏捷﹑靈活及自由」，協助構建一個全新的企業文化。

至於近來英國面臨的供應鏈短缺，辛偉誠指全球同時面對同樣問題，政府已決心解決，並表明處理民生問題並非政治噱頭，而是保守黨政府的一大核心任務。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

約翰遜稱英國進入調整期 重申開放移民非上策
2021/10/04
約翰遜稱英國進入調整期 重申開放移民非上策
英國旅遊「紅區」大縮水 僅剩9國或地區上榜
2021/10/03
英國旅遊「紅區」大縮水 僅剩9國或地區上榜
【BNO移民英國】逾3.8萬護士空缺 智庫料10年內再增聘110萬醫護
2021/10/02
【BNO移民英國】逾3.8萬護士空缺 智庫料10年內再增聘110萬醫護
英國燃料短缺 有油站優先為前綫人員入油
2021/09/30
英國燃料短缺 有油站優先為前綫人員入油
英國出動軍隊運送汽油 油站壓力開始緩和（第二版）
2021/09/30
英國出動軍隊運送汽油 油站壓力開始緩和（第二版）

你可能感興趣

約翰遜稱英國進入調整期 重申開放移民非上策
12:12 2021/10/04
約翰遜稱英國進入調整期 重申開放移民非上策
英國旅遊「紅區」大縮水 僅剩9國或地區上榜
14:49 2021/10/03
英國旅遊「紅區」大縮水 僅剩9國或地區上榜
【BNO移民英國】逾3.8萬護士空缺 智庫料10年內再增聘110萬醫護
09:05 2021/10/02
【BNO移民英國】逾3.8萬護士空缺 智庫料10年內再增聘110萬醫護
經濟 政治 英國 新冠肺炎 疫情 英國保守黨 財政政策 借貸 脫歐 國債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室
Facebook死機6個鐘 連員工都入唔到辦公室
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間13:00）
新加坡通過防止外來干預法 容許政府控制網絡內容
新加坡通過防止外來干預法 容許政府控制網絡內容
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多
新西蘭修訂接種標準及入境要求 認可22種新冠疫苗
新西蘭修訂接種標準及入境要求 認可22種新冠疫苗
未處理職場種族歧視 Tesla被判賠黑人前員工逾10億
未處理職場種族歧視 Tesla被判賠黑人前員工逾10億