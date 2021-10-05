英財相為加稅辯護 強調有需要修正公共財政

英國保守黨召開黨大會，政府多名高層人士亦有在會上發言。當中，財相辛偉誠為加稅改善國民保健服務及社會福利辯護，尋求黨員支持及諒解。同時，辛偉誠重申，面對新冠肺炎疫情對英國經濟的衝擊，有必要處理公共財政問題。

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辛偉誠（Rishi Sunak）周一（4日）於曼徹斯特召開的黨大會中，再次解釋為改善國民保健服務（NHS）及社會福利加稅。辛偉誠表示，明白有意見指加稅不合保守黨，但表明未兌現撥款的承諾﹑無止境借貸及債務飆升才是不夠保守黨的行為。

辛偉誠指出，任何人支持不斷借貸，實則是不關心未來，並強調支持減稅，但首先要將英國的公共財政重回正軌。另外，辛偉誠同日受訪時表明，未排除年底或增加市政府稅的可能。

英國現時的國債近乎是國內生產總值（GDP）的100%，辛偉誠提出應先處理公共財政問題。同時，辛偉誠重申保守黨會恪守財政政策的責任，維持政府的公共財政。辛偉誠表示，只有穩固的公共財政，才能確保未來發展，坦言英國經濟從新冠疫情恢復，將會面對代價。

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其後，辛偉誠在訪問中重申，相信過度借貸處理眼下的開支對未來世代十分「不道德」。辛偉誠亦提及脫歐對英國形成強大挑戰，但以長期而言，英國將會變得更「敏捷﹑靈活及自由」，協助構建一個全新的企業文化。

至於近來英國面臨的供應鏈短缺，辛偉誠指全球同時面對同樣問題，政府已決心解決，並表明處理民生問題並非政治噱頭，而是保守黨政府的一大核心任務。

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責任編輯：吳漢培