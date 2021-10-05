【澳門疫情】澳門周三凌晨起關閉部份娛樂場所、公務員毋須上班至周四　濠賭股受壓、金沙跌逾2%

▲ 【澳門疫情】澳門周三凌晨起關閉部份娛樂場所、公務員毋須上班至周四

澳門疫情反覆，今日再新增1宗新冠肺炎確診病例，患者與澳門近期3宗確診個案，曾在同一單位裝修工作。因應「裝修群組」，澳門最新宣布，部分娛樂場所將於明日（6日）凌晨起關閉，但不涉及賭場，而澳門公務員於今日起至周四毋須上班。受澳門疫情影響，濠賭股表現今日受壓，金沙 （01928） 現跌2.3%，最新報15.6元；銀娛 （00027） 跌1.7%，最新報38.95元；澳博 （00880） 跌1.9%，最新報5.18元；永利澳門 （01128） 跌1.4%，最新報6.34元。

澳門當局宣布，為防止新型冠狀病毒傳播，自10月6日零時起，關閉根據10月26日第47/98/M號法令及4月1日第16/96/M號法令規定的電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳。

澳門昨日新增多宗新型肺炎確診個案，並進行第三次全民核酸檢測 。澳門行政公職局向公共部門發出指引，為減少疾病擴散的風險，免除公共行政工作人員於今日起至周四期間上班，但同時指出，公共部門的領導應採取適當措施，確保因本身的性質而應經常對公眾提供服務的正常運作。

澳門衛生局表示，由於當局仍展開流行病學調查工作，基於確診者曾在社區有一定的活動範圍，社區感染存在風險，呼籲市民盡量留在家中、減少不必要的活動、減少聚集。

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