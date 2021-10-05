【券商點睇】國內三大電動車新勢力 距離盈利有多遠？

平安證券，蔚來（NIO）、小鵬（09868）和理想（02015）今年第二季分別實現銷量2.2萬、1.7萬及1.8萬輛，三家新勢力第三季的交付指引在2.2萬至2.5萬輛之間。通過對比特斯拉（TSLA）的發展歷史，可以看到，從交付規模上來看，「蔚小理」目前達到特斯拉在2016年第三季至2017年第二季的交付規模。

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由此可見，第一梯隊的造車新勢力已經完成從0到1的起步期，接下來將進入關鍵的成長期。目前階段新勢力的發展大致相當於特斯拉在Model 3上市之前的發展階段，新勢力接下來投放的產品能否迅速擴大規模成為其在未來競爭中勝出的關鍵因素。

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根據車企的毛利率假設。平安證券選取特斯拉、長城（02333）、吉利（00175）和寶馬汽車2011至2020年這10年間的毛利率水平作為參考，期內的毛利率水平一般維持在18%至20%之間。目前蔚來和理想的整車毛利率已經接近20%，小鵬的整車業務毛利率達到11%，未來隨着規模的提升有望進一步提高。考慮新勢力三強披露的產品及平台規劃情況，同時考慮到智能車新盈利模式的形成需要時間，該行認為三五年內新勢力毛利率水平有望維持在18%至20%之間。

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再假設蔚來、小鵬、和理想毛利率水平將維持在20%，銷售、行政及一般費用率為12%，研發費用達到 65億元人民幣的投入規模。經過測算，新勢力要達到盈虧平衡需要達到812.5億元營業收入，以單輛車營收25萬元人民幣測算，其銷量規模要達到33萬輛。

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記者：林衛