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【內房危機】花樣年找唔到數內房債務再添危機 融創債價急跌股價跌逾一成

股樓投資 16:42 2021/10/05

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中國恒大 （03333） 引發的內房債問題未有解決跡象，另一家內房花樣年 （01777） 有2億美元的票據未還本金，內房資金鏈再成市場焦點，多隻內房股急跌，而融創中國 （01918） 收市更跌一成，而其債券價格亦見下挫。

 

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

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早前市場消息融創中國紹興公司向政府求助，集團發表澄清，指上周紹興市政府領導到公司督查，認真聽取項目的建設情況、安全措施等，但公司並沒有需求及意願向政府提交任何求助，同時補充指，現時集團全國項目建設正常，銷售良好，今年首8個月合同銷售4,151億元人民幣，按年增33%，整體營運健康。當時融創股價當日急升15%，但今日幾乎消化全數升幅。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 債券 花樣年控股（01777） 中國恒大（03333） 融創中國（01918）
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