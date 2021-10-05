【異動股】申請回A股轉型獲看好 聯想再創一個月高位

聯想集團 （00992） 昨日（4日）股價急升，主要是由於回A股科創板上市的利好，野村認為，公司很快會開始投資者路演，並繼續在上市過程中取得進展。若一切順利，估計集團最快在未來1至2個月內在掛牌。另外，參考數據，聯想是內地擴大紅籌境內上市範圍政策後，第一間獲上海交易所受理上市申請的科技公司，反映當局對聯想發展的支持。

大行給予聯想目標價：

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除了回A的利好外，聯想本身的營運亦不忽略。公司傳統硬件業務在疫情下，即使消費者需求略見放緩，但企業需求仍然強勁，第二季維持與第一季接近的增速。在全球經濟數碼化的趨勢下，聯想以個人電腦為首的硬件業務預計將持續受惠。



同時，公司董事長楊元慶自去年11月提出端邊雲網智的發展方向，公司公布全新的品牌聯想TruScale，提供一條龍的科網服務，預計該領域的全球市場在2025年將達到萬億美元的規模。值得留意公司的SSG（方案服務業務集團）於今年4月成立，推動智慧城市、智慧零售及混合雲的解決方案，為公司轉型的一步，利用本身硬體的優勢，提供一條龍服務。今年首季SSG收入按年增38%至11.8億美元，利潤率亦達到22%，較集團傳統硬件業務利潤能力明顯較高。



除了野村看好聯想外，摩通認為聯想在行內有先行者優勢，客戶忠誠度高，在一條龍服務模式中有競爭優勢，因此維持公司跑贏大市的評級，目標價11.6元；另外，花旗銀行看好聯想提高非個人電腦的盈利能力，亦對公司的轉型表示信心，給予目標價13.6元；華泰證券則指公司三大業務升級將改善公司業績表現，鞏固市場對服務及軟體業務轉型的信心。

聯想今日升近5%至9.64元，創1個月高位。

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