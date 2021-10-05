【全球死機】Facebook、IG及WhatsApp罕見死機逾6小時　疑內部人為所致？（12:00更新）

▲ Facebook旗下服務，包括Facebook、Instagram及WhatsApp等自香港時間昨（4日）晚11點起出現死機情況，時間超過6小時才陸續完成修復。

Facebook旗下服務，包括Facebook、Instagram及WhatsApp等自香港時間昨（4日）晚11點起出現死機情況，超過6小時才陸續完成修復，而是次癱瘓幾乎影響全球用戶。Facebook創辦人及行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）隨後也在個人Facebook上致歉。路透社消息則指出，是次問題或是Facebook內部出錯而造成，甚至是「人為蓄意破壞的可能性是存在的」。

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【12:00更新】Facebook官方於香港時間11時多發出聲明解釋，是次因系統後端用於與伺服器連繫的路由器無法正常通訊，導致連鎖反應讓系統全面中斷服務。Facebook表示，雖然目前服務已恢復，但內部仍在全力改善系統，並希望回復到正常運作時的狀態。

Facebook另指，是次路由器通訊問題，與錯誤的內部系統更動相關，至於用戶資料則沒有發現有任何影響。該企又多次強調，對於較早前平台服務中斷所造成的影響感到相當抱歉，知道全球有不少人和企業依賴他們的產品與服務與社群保持聯繫，十分感謝用戶在平台恢復運作期間耐心等候。

Mark Zuckerberg在Facebook上道歉，指包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger現在都已經修復，可重新使用，並稱對於今次造成的不便感到抱歉，清楚知道大眾有多依賴Facebook的服務來與關心的人保持聯絡。

CNN報道指，是次癱瘓的原因目前尚不清楚，但多位安全網絡專家指出，是因為「網域名稱系統」（Domain Name System）。思科（Cisco）網路分析部門ThousandEyes在Twitter上表示，測試顯示「死機是DNS持續故障造成」。外媒Wired消息也指出，是次Facebook事故除了與DNS相關，也與BGP有關，即網絡導航系統，主要提供資料在網絡上流通時的路線數據，讓網絡上不同人能連接到彼此的網址或 IP。

癱瘓發生時，Facebook的IP地址在網絡世界消失，即可能與DNS或BGP提供的資訊遺失或無法使用有關，導致用戶無法正常連接。Wired表示，DNS有問題較為常見，事故原因也有很多。但BGP有問題則相對少見，可能與Facebook的伺服器配置不當有關。

路透社報道也提及，是次或可能是因Facebook內部出錯。哈佛大學伯克曼網際網路與社會研究中心（Harvard's Berkman Klein Center for Internet & Society）聯合創辦人Jonathan Zittrain就以「Facebook就是把鎖匙鎖在車內」來形容這次事件。

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責任編輯：曾曉汶