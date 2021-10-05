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【反制裁法】北京據報擱置《反外國制裁法》納入基本法附件三、林鄭：無聽聞推行時間　滙豐逆市靠穩

股市 10:50 2021/10/05

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內地於今年6月起實施《反外國制裁法》，全國人大常委會原訂於今年8月的會議上，審議將《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三的議案 ，但最後關頭決定暫不表決議案 。有本地傳媒報道，北京已拍板擱置《反外國制裁法》在香港本地立法，預料短時間內不會再提出。行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前稱，沒收到中央就香港實施《反外國制裁法》的時間表，形容中央會考慮香港國際金融中心地位，強調自己支持國家實施，若須香港本地立法，會諮詢配合實際環境。

滙豐 （00005） 今早逆市靠穩升約0.6%，最新報40.75元；渣打 （02888） 則未有升跌，最新報45.65元。

報道引述商界人士指，有本港金融機構及中資高層曾直接向國務院副總理劉鶴反映，擔心將《反制裁法》令金融機構「兩面不是人」 。據報，消息人士指，《反外國制裁法》一旦納入附件三，反而為美國提供平台擾亂香港金融穩定，自招麻煩，更有可能令外資轉投其他國家或地區，「益了新加坡」。

報道又引述資深建制派表示，不相信中央會放棄反制外國制裁手段，中央可能考慮到香港的實際情況而暫緩，但即使不再推進本地立法工作，港府仍有不少行政措施回擊外國制裁。

全國人大常委會將於本月19日至23日召開會議，外界關注會否將《反外國制裁法》再度提上議程。

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金融機構 制裁 北京 基本法 人大常委 滙豐控股（00005）
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