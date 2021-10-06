【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）

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美股三大指數反彈，夜期收市升218點，收報24276點，港股ADR指數升162點。阿里巴巴（09988）美股較港高3%，滙豐（00005）ADR較港收市高2%。不過，紐約期油及美國債息續升，通脹風險仍在，續憂慮儲局減買債的收水壓力。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 41.85 +1.8% 美團ADR 239.40 +2.5% 騰訊ADR 455.45 +1.2% 阿里巴巴美股 139.30 +3.0%

港股承接美股低開264點，大市早段曾跌逾300點，低見23681點，其後拗腰倒升，尾市曾升逾百點，恒生指數收報24104點，升67點，成交997.8億元。恒生科技指數跌0.3%，報5955點。三桶油造好，中石油 （00857） 破頂升逾7%；聯想 （00992） 續升近5%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；內房下挫融創 （01918） 跌一成。

港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【反外國制裁法】北京據報擱置將《反外國制裁法》納入基本法附件三

即市走勢︰

【03：00】夜期收市升218點，收報24276點

【22：45】夜期升120點

【22：13】夜期升107點

【17：44】恒指夜期升12點，報24070點，低水34點。

【16：10】恒生指數收報24104點，升67點，成交997.8億元。恒生科技指數跌0.3%，報5955點。三桶油造好，中石油 （00857） 破頂升逾7%；聯想 （00992） 續升近5%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；內房下挫融創 （01918） 跌一成。

【16：00】恒生指數U盤前升89點，報24125點。

【15：46】堡獅龍 （00592） 尾市升兩成，破頂高見1.05元，成交6668萬元。

【15：18】澳門周三凌晨起關閉部份娛樂場所、公務員毋須上班至周四 濠賭股受壓、金沙跌逾2%

【15：15】中石油 （00857） 尾市升逾7%，破頂高見3.96元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾2%。

【14：03】港股尾市升約115點，報24153點；科指跌0.3%，報5956點。

【14：46】恒指升約55點，報24092點；科指跌近0.3%，報7116點。

【14：39】中石油 （00857） 升幅擴大至逾6%，高見3.94元；中海油 （00883） 升2%；中石化 （00386） 升逾2%。

【14：38】海隆 （01623） 升幅擴大至近六成，高見0.425元，暫為升幅最大股份。

【13：49】中銀保監要求銀行合理滿足煤電、煤炭融資 嚴防信貸資金炒作煤鋼、茅台普洱

【13：48】大摩看好鋰板塊前景，贛鋒鋰業 （01772） 升逾6%，高見147元。

【13：44】恒大後花樣年再爆違約 富力、融創齊跌一成

【13：36】大市最新轉跌1點；科指跌0.5%。

【13：29】潤地 （01109） 午後跌3%；中海外 （00688） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近4%；雅居樂 （03383） 跌逾4%；融創 （01918） 跌逾9%；世茂 （00813） 跌逾7%；奧園 （03883） 跌一成。

【13：26】堡獅龍 （00592） 股價升一成，破頂高見0.98元。

【13：20】富力地產 （02777） 跌一成，低見5.19元。

【13：04】聯想 （00992） 股價續升逾4%，高見9.63元。

【13：00】港股午後初段升約45點，報24081點；科指跌0.3%，報5955點。

【12：30】港科技股跟納指下跌 恒生科指逼歷史低位後反彈

【12：15】新力控股遭標普及惠譽降評級 標普：新力最終會被迫出售資產來還債

【12：02】恒生指數半日升76點，報24112點，成交602億元。恒生科技指數跌0.2%，報5961點。三桶油向上，中石油 （00857） 升逾5%；ATM跌1%；內房逆市跌，融創 （01918） 跌近8%。

【11：45】港股中午收市前升約47點，報24083點；科指跌0.4%，報5954點。

【11：25】兗煤 （01171） 、中煤能源 （01898） 升逾4%；神華 （01088） 升逾1%。

【11：12】大市升幅擴大至約82點，升至24100點水平。

【11：03】復星醫藥 （02196） 反彈幅度擴大至逾14%；康希諾生物 （06185） 反彈近7%；藥明生物 （02269） 反彈逾2%；至於中生製藥 （01177） 續跌3%，破底低見5.81元。

【10：54】澳門今日再增確診、澳門公務員今日至周四毋須上班 濠賭股受壓、金沙跌近3%

【10：51】小米 （01810） 今早破底低見19.86元後，最新倒升近2%，高見21.15元；阿里巴巴 （09988） 破底跌1%；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌0.8%。

【10：38】大市轉升14點，報24050點；科指跌0.5%，報5941點。

【10：31】期指率先轉升約10點，大市跌幅收窄至於24000點水平。

【10：22】中石油 （00857） 最新升半成，高見3.89元。

【10：15】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升0.7%；友邦 （01299） 升近1%。

【10：08】瑞聲 （02018） 跌幅擴大至逾6%，破底低見34.1元。

【10：01】中石油 （00857） 升幅擴大至逾3%，高見3.82元；中海油 （00883） 升2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：59】海隆 （01623） 升逾37%，高見0.365元。海隆獲鑽桿供應合同，該供應合同的總代價約 6900萬美元。

【09：51】大市跌幅收窄至100點內，恒指跌83點，報23953點；科指跌1%，報5911點。

【09：49】阿爾法 （00948） 復牌升逾兩成，破頂高見1.45元。阿爾法控股股東易手溢價逾1%提全購。

【09：44】平保 （02318） 跌近4%，低見49.2元。平保據報正考慮出售新方正集團的人壽保險業務，估值高達10億美元（約78億元）。

【方正重組】平保據報考慮出售方正集團壽險業務 估值或達78億元

【09：43】酷派 （2369） 折讓逾17%發新股兼認股證，籌最多逾14億元，股價逆市升逾4%，高見0.36元。

【09：41】內房股向下，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近5%；雅居樂 （03383） 跌逾4%；融創 （01918） 跌逾9%。

【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵的花樣年：未償還到期票據金額約16億元 稱正制定風險化解方案、「絕不放棄或推卸責任」（第二版）

【09：38】復星醫藥 （02196） 股價逆市反彈逾7%；康希諾生物 （06185） 反彈近3%；藥明生物 （02269） 續軟跌0.4%。

【09：37】瑞聲 （02018） 跌逾4%，破底低見35元。

【09：36】恒大汽車 （00708） 早段轉升半成，高見4.22元。

【09：33】油價升2%，三桶油逆市靠穩，中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 升0.6%；中石化 （00386） 升0.3%。

【國際油價】OPEC+增產協紐油創7年高 油股逆市造好

【09：32】大市早段跌逾300點，跌穿23700點水平，報23693點，跌343點。

【09：30】中軟 （00354） 折讓近一成配股，股價開報12.7元，跌0.9元或6.6%，成交1242萬元。

【09：27】碧桂園服務 （06098） 低開1.7%。彩生活服務 （01778） 告知，其控股股東花樣年 （01777） 有較大機會出現對外債務違約，同時，彩生活服務未能償還碧桂園物業香港於9月30日向彩生活服務借出本金為7億人民幣的等值港幣、於10月4日到期償還的貸款。

【物管收購】碧桂園服務：花樣年潛在違約＋彩生活未能償還貸款 已執行鄰里樂股份的質押

【09：24】恒大汽車 （00708） 昨升近三成，股價今早回吐逾3%；恒騰 （00136） 亦跌3%。

【09：22】恒生指數開報23771點，跌264點。恒生科技指數跌2%，報5852點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%破底；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；藥明生物 （02269） 續跌3%；友邦 （01299） 逆市升近1%。

【09：13】期指開報23861點，跌113點或0.5%。

【08：45】恒指黑期跌約153點，報23837點；道指期貨跌69點，報33933點。

【08：15】意馬國際清倉恒大汽車股份 或錄年度虧損

【07：50】中軟國際折讓近一成配股 淨籌19.7億元

【07：45】港股ADR收報23874點，跌161點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報40.65元，較港收市價高0.15元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報450.34元，較港收市價低6.66元或1.5%。

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【07：30】全球能源危機急速蔓延，紐油撲7年高，外圍憂慮供應鏈大混亂，及引發滯脹風險，美股跌幅加劇。道指一度挫504點，最終跌323點或0.94%，收報34002點；標指跌56點或1.3%，報4300點；納指跌311點或2.14%，報14255點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】瑞銀料限電拖低內地本季GDP半個百分點 OPEC+維持逐步增產策略不變

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責任編輯︰梁浩碩