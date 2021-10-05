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【恒大3333】意馬國際清倉恒大汽車股份　或錄年度虧損　恒大汽車倒升2%

股市 10:35 2021/10/05

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【恒大3333】意馬國際清倉恒大汽車股份　或錄年度虧損

恒大汽車 （00708） 昨日升近三成，意馬國際 （00585） 趁機清倉恒大汽車股份。意馬國際公布，公司擁有90.01%的間接附屬公司Imagi Investments於10月4日以平均價每股3.84元，於公開市場出售300萬股恒大汽車股份，總代價1152萬元。完成後，公司並無持有任何恒大汽車股份。

恒大汽車今早跌近8%後反彈，最新報3.97元，倒升1.8%。

意馬國際指，董事對恒大汽車股份近期交易價格及成交量波動持謹慎態度，並關切恒大汽車近期發展。董事會認為，恒大汽車尚未完全披露恒大汽車的進一步不當行為、偏失行為或切實不合適的公司行為。

意馬國際董事認為，出售事項可讓集團削減虧損，並鞏固集團財務及現金狀況以根據集團業務發展重新分配其資源。由於出售事項，截至12月31日止年度的總收入預期將減少約7910萬元，以及集團可能錄得年度虧損。

意馬國際表示，所得款項淨額約1147萬元，擬用於為集團綜合金融服務的業務發展撥資。

【恒大3333】威華達盡沽恒大汽車套現3.3億元　料拖累今年業績虧損

【恒大3333】藍河控股沽清恒大系股份　錄虧損逾11億

更多【恒大危機】消息

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責任編輯︰梁浩碩

*同場加映*【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（歡迎留言問股） 

【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

港股 恒大汽車（00708） 意馬國際（00585）
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