【配股潮】中軟國際折讓近一成配股淨籌19.7億元　半日失守配股價

▲ 【配股潮】中軟國際折讓近一成配股淨籌19.7億元

受惠服務華為「鴻蒙」業務，中國軟件國際 （00354） 年內股價大升4成後，宣布配股。中軟國際公布與配售代理訂立配售協議，按盡力基準向不少於六名承配人配售1.62億股，相當於經擴大已發行股本約5.3%，配售價每股12.26元，較中軟國際上日收市價13.6元，折讓約9.9%，籌集19.9億元。中軟股價半日失守配股價，跌10%至12.22元，成交4.41億元。

中軟國際指，所得款項淨額約19.7億元，約40%將用作全棧雲智能產品、解決方案的研發、以及與公司主業相關的投資併購；40%用於作打造鴻蒙軟硬件產品、解決方案，研發原子化服務所需的全棧式技術，圍繞鴻蒙產業生態進行投資併購；20%用作一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩

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