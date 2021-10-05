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【ET財經早點1分鐘】facebook全球死機　股價急插5%

股市 07:00 2021/10/05

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facebook全球死機，為2008年以來最嚴重，股價急瀉5%。

由零晨12時開始一facebook、Instagram、whatsapp服務暫停，預期影響30億用戶，事故原因仍未披露。

facebook首席技術總監在Twitter發聲明致歉，表示網絡正遭遇問題，團隊正在盡快修復。

道指瀉323點 納指跌2%

全球能源危機蔓延，紐約油價撲7年高，升越77美元關，債息亦一度升越1.5厘。

市場憂慮通脹問題惡化，令儲局收水步伐加快，觸發美股急瀉。道指跌323點，納指瀉2%。

夜期跌29點 騰訊 （00700） ADR低港約7元

中概股急跌，反映中概股整體走勢的納指中國金龍指數，跌3%。

中資科技股ADR繼續偏軟，阿里巴巴 （09988） 美股低港股近1%，騰訊 （00700） ADR低港約7元。

不過，夜期跌幅僅29點，失守24000關口。

*今早9點《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】

內房債務問題繼續是市場焦點

已停牌1星期的花樣年發公告，披露尚未償還10月4日到期票據，折合金額約16億港元。

花樣年回應指，目前公司運營秩序正常，各項工作均在有序開展中，正在積極制定風險化解方案，強調「絕不放棄或推卸責任努力償付公司債務」。

*同場加映*【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟 

 

欄名 : ET財經早點1分鐘

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