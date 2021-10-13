【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？

本地男團 MIRROR 人氣一時無兩，就算你不是鏡粉，在當今香港地也很難會不知道 MIRROR 這個組合。12 子上 月合體代言 Samsung 兩部旗艦級摺疊屏幕手機 Galaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G。從近期一連串鋪天蓋地的宣傳攻 勢，足見 Samsung 對這兩部手機的重視。

Samsung打造的廣告攻勢接種而來，踏入10月份更為鏡粉們帶來驚喜，展開最強綫下宣傳攻勢，巴士車身及港鐵廣告、巨型戶外廣告牌、特大LED 屏幕、期間限定店樣樣齊，成最強「MIRROR 打卡地圖」，將全城氣氛推至最高峰，在取得廣告宣傳之效，亦能滿足粉絲們的打卡願望。

即來看看全城五大打卡熱點

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第一熱點：全港巴士車身廣告打造「MIRROR號」

巴士車身廣告向來是不少鏡粉的應援首選，年中出現過不少MIRROR 成員的生日限定巴士，吸引大批粉絲密密影。為滿足鏡粉們的打卡慾，Samsung 特意呈獻首批「MIRROR號」，於鬧市中行走作流動宣傳。「MIRROR號」路線覆蓋港九新界，務求令各區鏡粉都能捕捉到12 子與Samsung 旗艦級摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G 的獨有風采！

第二熱點：穿過香港及中環站的巨型「MIRROR隧道」

全港最大型的MIRROR 廣告將於10 月13 日矚目面世！整個Samsung Galaxy Z 系列宣傳企劃中，重頭戲必定是中環站與香港站之間的巨型「MIRROR隧道」。Samsung 將通往兩站的行人通道，成為MIRROR 出道以來最大規模的牆身廣告，影響力非凡。除了團照外，MIRROR 根據Galaxy Z Fold3 及Z Flip3 的喜好分成2 隊，每隊的個人大頭照各佔一邊，12 子的超高顏值一覽無遺，經過的鏡粉不妨舉機與心愛成員合影！

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第三熱點：中環 Samsung Galaxy Z Series Pop-Up Store

為期1 個月，位於中環的「Samsung Galaxy Z Series 期間限定店」於10 月4 日盛大開幕，店內備有多個別緻打卡位，最受歡迎的要數店內2 部全港獨有的MIRROR WhatsApp Sticker 機，鏡粉們可自定背景與心愛成員「同框自拍」即製個人專屬MIRROR WhatsApp Sticker！ 即日起凡於中環Galaxy Z Series Pop-UpStore 選購Galaxy Z Fold3 5G 或Z Flip3 5G 摺機更可獲得MIRROR 精美海報乙張及相卡乙套（共15 張），數量有限，送完即止。除了店內的大電視會全天候播放MIRROR 最新代言廣告外，Pop-Up Store 對面的娛樂行亦會在其戶外曲面螢幕上不定時播放 MIRROR 廣告，鏡粉們記得捉緊時機觀看 12 子的型格演繹。

第四熱點：尖沙咀天星碼頭變「MIRROR碼頭」

近距離大頭合照的機會又來了！有「教主碼頭」之稱，連續3 個月被教主盧瀚霆（Anson Lo）長佔的天星碼頭大型廣告牌10 月起換上新裝，全隊MIRROR 化身尖沙咀黃金地段的主角！新廣告牌迎來12 子為Samsung Galaxy Z 系列拍攝的半身宣傳照，同為劃時代矚目焦點的MIRROR 與手上不同色系的SamsungGalaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G 摺機互相映襯，魅力四射。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相）【見下頁】

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第五熱點：銅鑼灣大型廣告板打造全港首個「鏡灣」

繼早前萬人空巷的「姜濤灣」，今次12 子總動員齊齊進駐銅鑼灣雄霸怡和街英光大廈及金百利多塊巨型廣告板及特大LED 屏幕為Galaxy Z Fold3 5G 及Z Flip3 5G 兩款新摺機造勢，打造全港首個「鏡灣」。LED 屏幕上更會持續播放足本版廣告，12子盡騷最型摺機姿勢，吸睛度爆登！

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記者：張以正



