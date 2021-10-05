拜登：可能兩周突破債務上限 責任歸咎共和黨

▲ 美國總統拜登警告稱，美國政府可能在兩周內突破法定債務上限，這要歸咎於共和黨。（法新社圖片）

美國總統拜登警告稱，美國政府可能在兩周內突破法定債務上限，這要歸咎於參議院共和黨領袖麥康奈爾。在被問及是否可以擔保美國不會超過債務上限時，拜登回答稱：「不，我不能保證。」他補充說，「這取決於麥康奈爾，我不相信這將是最終結果，因為後果是如此可怕。雖然不相信，但我能保證嗎？如果可以的話，我願意。」

拜登在講話中要求共和黨人停止阻攔民主黨暫停債務上限的法案，這場立法鬥爭使美國政府有史以來首次瀕臨違約。共和黨要求民主黨在沒有共和黨投票的情況下，使用相關立法程序獨立提高債務上限。

美國財長耶倫上周宣布，美國政府從8月起採取非常規措施，但這些措施將不再足以支付10月18日之後華盛頓的帳單。

惠譽國際評級表示，如果聯邦議員不及時解決債務上限問題，即便是對國債以外的其他證券，如果財政部推遲兌付或違約，美國的AAA地位也可能受到威脅。

該機構表示，如果因國會未能提高聯邦債務上限而導致財政部付款延遲，美國AAA評級可能不保。即便是對國債以外的其他證券，如果財政部推遲兌付或違約，美國的AAA地位也可能受到威脅。

【美債上限】惠譽：倘未提高債務上限 美國AAA評級可能不保

【美國政府停擺】耶倫呼籲：完全取消債務上限

美國眾議院通過暫緩債務上限 惟參議院仍卡關

編輯：李勝君

*同場加映*【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（附Time code）

【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟